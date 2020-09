La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato ed entro la settimana potrebbe ufficializzare la punta centrale che andrà ad affiancare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nel tridente titolare. In questo momento Edin Dzeko è passato in vantaggio nelle preferenze bianconere rispetto a Luis Suarez e Olivier Giroud. La dirigenza però lavora anche per puntellare altri settori, ovvero il centrocampo e le fasce difensive. Ma ci sono indiscrezioni anche per quanto riguarda la difesa, in particolare si parla di Emerson Palmieri.

Come riporta Agipronews, ci sarebbero buone possibilità di vedere alla Juventus il terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri.

Il nazionale italiano nella squadra inglese sembra essere chiuso dal nuovo acquisto Chilwell e dall'ex Fiorentina Marcos Alonso. Proprio per questo potrebbe lasciare Londra entro il 5 ottobre, data ultima del Calciomercato estivo. La Juventus, secondo l'agenzia di scommesse Snai, è la destinazione più probabile per il classe 1994 ed è quotata a 5,00. L'eventuale arrivo di Emerson Palmieri a Torino però potrebbe portare alla cessione di uno dei terzini attualmente presenti nella rosa bianconera.

Di certo le probabilità che il giocatore lasci il Chelsea sono tante, considerando il mercato fin qui portato avanti dalla società inglese. Sembra non esserci spazio fra i titolari per il nazionale italiano, che ha bisogno di giocare titolare anche in prospettiva campionati europei 2021. Il commissario tecnico Roberto Mancini lo ritiene infatti un elemento importante per la nazionale, ma per poter staccare il pass per la massima competizione europea per nazioni dovrà necessariamente giocare con regolarità.

L'eventuale approdo di Emerson Palmieri potrebbe portare alla cessione di uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini.

Le possibili cessioni della Juventus

Alex Sandro piace molto in Premier League, nello specifico al Manchester United e al Manchester City. La Juventus potrebbe lasciarlo partire per una somma vicina ai 40 milioni di euro.

Difficile invece la cessione di Luca Pellegrini, apprezzato dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo. L'ex Cagliari e Roma è infatti considerato utile come alternativa al titolare, ma ha tanti margini di crescita che potrebbero portarlo a diventare alla lunga un titolare nella squadra bianconera. Altri giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Khedira (vicino alla rescissione consensuale), Mattia De Sciglio, Aaron Ramsey e Douglas Costa. Il terzino potrebbe trasferirsi a breve alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Il gallese ha invece mercato in Premier League, come fra l'altro il brasiliano.