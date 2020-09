Domenica 20 settembre la Juventus ospiterà in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri. Ancora alcuni dubbi per quanto riguarda le due formazioni anche se Andrea Pirlo, da poco approdato sulla panchina della prima squadra dei bianconeri, può ripartire da una delle poche certezze: Cristiano Ronaldo. Il portoghese verrà schierato in attacco probabilmente insieme a Kulusevski e Douglas Costa a completare il trio. Sull'altro versante, Claudio Ranieri può contare sull'evergreen Fabio Quagliarella.

Probabile formazione Juventus

Per quanto riguarda la squadra di casa, Andrea Pirlo, al suo debutto sulla panchina della Juventus, dovrà sicuramente rinunciare a de Light e Bernardeschi, ancora in dubbio invece la presenza di Dybala.

Tra i pali confermato Szczesny con la solita coppia Bonucci-Chiellini a difenderlo come centrali difensivi. Alex Sandro e Cuadrado saranno probabilmente utilizzati come terzini per completare la difesa a quattro. Centrocampo a tre composto invece da Arthur (in ballottaggio con Ramsey), Bentancur e Rabiot. In attacco invece, come accennato in precedenza, Andrea Pirlo dovrà probabilmente rinunciare a Dybala, la cui situazione è ancora in bilico anche per quanto riguarda le ultime news di Calciomercato. Spazio allora al trio d'attacco Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Questo quindi probabilmente l'11 titolare scelto al debutto di Andrea Pirlo (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Le probabili scelte di Claudio Ranieri

Sul versante opposto Claudio Ranieri non intende lasciare nulla di intentato alla favoritissima Juventus ed è pronto a confermare la coppia d'attacco Quagliarella-Bonazzoli per provare a dare fastidio alla difesa bianconera. A difendere i pali ci sarà Audero, con una difesa a quattro composta probabilmente da Yoshida e Tonelli come centrali con Bereszynski e Augello ad affiancarli sulle fasce.

Come esterni di centrocampo trovano spazio Ramirez e Jankto, con Thorsby ed Ekdal a completare il quartetto. In attacco conferma per la coppia Quagliarella-Bonazzoli. Questi quindi gli uomini che verranno probabilmente schierati da Claudio Ranieri (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.

Pronostici e precedenti

Grande favorita di questo match è la Juventus, che anche quest'anno punterà al triplete. Di pretese più basse la Sampdoria, il cui obiettivo è la salvezza, ottenuta lo scorso campionato con alcune giornate d'anticipo grazie alla bella chiusura di stagione da parte dei blucerchiati. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, la Juventus ha sempre vinto negli ultimi 11 testa a testa. Bisogna risalire al 2014 per uno dei pochi pareggi tra le due formazioni e all'anno precedente per quanto riguarda l'ultima vittoria della Sampdoria contro la Juventus (un 3-2 conquistato in casa il 18 maggio del 2013).