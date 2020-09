La Juventus, come tante altre società di Serie A, in questa fase sta affrontando diverse problematiche dal punto di vista economico, subendo gli effetti dell'emergenza coronavirus. Per questo la società bianconera sta pensando soprattutto a piazzare sul mercato gli esuberi e ad alleggerire una rosa che ha un monte ingaggi fra i più alti a livello europeo. Una situazione economica difficile che però potrebbe non incidere sull'acquisto di Leo Messi. A rivelarlo è l'agente sportivo Leo Saija, titolare dell'agenzia 'World Player's Evolution'. In un'intervista a tuttojuve.com, ha spiegato i benefici di un eventuale arrivo a Torino della punta argentina del Barcellona dichiarando: "L'acquisto di Messi può avere risvolti positivi per il bilancio".

La cessione degli esuberi potrebbe portare un risparmio di 150 milioni di euro

L'agente sportivo ha infatti dichiarato che la Juventus ha sicuramente modo di attutire le spese in questa fase piazzando diversi esuberi; e già le cessioni di Pjanic e Matuidi e quella (in dirittura d'arrivo) di Gonzalo Higuain sono un toccasana per le casse bianconere. Allo stesso tempo, un acquisto di Leo Messi sarebbe agevolato dal famoso Decreto Crescita introdotto dal Governo italiano sugli investimenti provenienti dall'estero. Saija ha infatti dichiarato: "La Juve può risparmiare circa il 50% sugli stipendi lordi per i giocatori acquistati da campionati esteri".

Messi potrebbe costare circa 150 milioni in tre anni

Considerando le cessioni di giocatori dall'ingaggio pesante e quelle dei giovani in campionati minori, la Juventus potrebbe risparmiare circa 150 milioni di euro lordi fra prezzo del cartellino e stipendi. A questo bisogna aggiungere il risparmio in questo bilancio che la Juventus ha avuto non versando quattro mensilità ai giocatori, mensilità che saranno riconsiderate per l'esercizio 2020-2021.

Tutto questo favorirebbe un eventuale investimento per Leo Messi. L'agente sportivo ha poi dichiarato: "In tre anni Leo Messi verrebbe a costare circa 150 milioni di euro bonus inclusi".

L'investimento per Leo Messi potrebbe essere attutito in tre anni

Soldi che secondo Saija arriverebbero da nuove sponsorizzazioni e nuovi partner commerciali.

Inoltre, la società bianconera avrebbe la possibilità di ritoccare al rialzo le intese sulle sponsorizzazioni, su tutte quelle con Adidas e Coca Cola. A queste bisogna aggiungere l'incremento dei ricavi provenienti dal merchandising, in particolar modo dalla vendita delle magliette. L'agente sportivo ha concluso l'intervista con una dichiarazione che fa sognare i tifosi bianconeri: "L'acquisto di Messi potrebbe portare ad ammortamento a costo zero". Allo stesso tempo, secondo l'agente la chiusura del bilancio triennale potrebbe rivelarsi addirittura positiva.