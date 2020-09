La gara inaugurale della nuova stagione di Serie B sarà Monza-Spal, in programma venerdì 25 settembre alle ore 16:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Dazn. La serie cadetta prenderà dunque il via dall’U-Power Stadium con una sfida subito intrigante tra la neopromossa compagine brianzola della premiata ditta Berlusconi-Galliani che nutre la grande ambizione di portare il club per la prima volta in Serie A, e la retrocessa compagine estense del nuovo corso tecnico targato Pasquale Marino che, invece, in prima divisione punta a fare ritorno immediato.

Il primo turno proseguirà poi sabato 26 settembre con il grosso delle altre partite in programma, sette per la precisione, e si chiuderà infine domenica con le ultime due gare in calendario.

Dove vedere le partite di Serie B

Tutte le partite del campionato cadetto anche per questa stagione saranno visibili in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Dazn. Una partita la settimana sarà anche trasmessa in diretta tv sui canali Rai: si tratterà dell’anticipo di giornata che andrà solitamente in onda su Rai Sport. Non è il caso del match inaugurale Monza-Spal che, come detto in apertura, avrà la copertura live su Rai 2.

Il match settimanale in diretta Rai potrà essere visto anche in streaming su Rai Play. Di seguito il calendario della prima giornata con gli orari di tutte le partite.

Calendario e orari 1ª giornata Serie B

Dopo l’anticipo Monza-Spal di venerdì alle ore 16:45, la giornata inaugurale della Serie B 2020/21 proseguirà come già detto sabato 26 settembre con altre sette partite.

Alle 14:00 le sfide Brescia-Ascoli, con l’esordio di Delneri sulla panchina delle rondinelle retrocesse dalla Serie A e di Bertotto su quella marchigiana, e Cosenza-Entella.

Quindi il big match Frosinone-Empoli che vedrà di fronte due squadre ambiziose entrambe eliminate ai play-off nel precedente torneo, la squadra di Nesta addirittura in finale.

Poi Lecce-Pordenone, altra gara tra due formazioni che puntano in alto, Pescara-Chievo, che segnerà il nuovo debutto di mister Oddo sulla panchina abruzzese, e Salernitana-Reggina.

I posticipi

Alle ore 16:00, invece, appuntamento con Venezia-Vicenza, derby veneto tra due club dal passato importante che si sono affrontati spesso anche in Serie A e che tornerà ad essere disputato in Serie B dopo ben 15 anni.

Infine, le ultime due partite della prima giornata si giocheranno domenica 27 settembre: aprirà Cremonese-Cittadella alle 15:00, chiuderà Reggiana-Pisa alle 21:00. Come ampiamente detto in apertura, tutte le partite saranno visibili in diretta su Dazn, il solo anticipo Monza-Spal anche su Rai 2.