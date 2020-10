Nel turno infrasettimanale di Serie C girone C, il Catanzaro ha pareggiato per 0-0 contro la Casertana, sul campo neutro di Avellino. Nella serata di giovedì 22 ottobre, ai microfoni dell'emittente televisiva locale RTC Telecalabria, è intervenuto l'attaccante del Catanzaro Felice Evacuo, il quale si è espresso su diversi temi di attualità calcistica.

Felice Evacuo sul pareggio con la Casertana e sull'attacco giallorosso

Felice Evacuo ha innanzitutto commentato il pareggio del Catanzaro contro la Casertana: “Sicuramente è un pareggio che lascia l'amaro in bocca perché sapevamo di poter vincere la partita, nel secondo tempo abbiamo sprecato troppe occasioni e quindi non siamo riusciti a portare a casa la vittoria.

Il mio errore sotto porta? Sicuramente è stato un errore clamoroso, avevo capito l'intenzione di Garufo di crossare la palla in quel modo, sono arrivato puntuale su quel pallone però l'ho colpito male e l'ho alzata alta sopra la traversa. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, perché non subire gol facilmente in questa categoria vuol dire tanto. Quando i meccanismi saranno più oliati e quando riusciremo a trovare il gol con più facilità magari porteremo a casa partite come quella di Avellino.

Riguardo alla coesistenza con gli altri attaccanti, Evacuo ha affermato: "Di Piazza, Curiale e Di Massimo sono tutti calciatori importanti per questa categoria, per vincere non basta solo avere i grandi nomi, ma bisogna costruire qualcosa all'interno del gruppo e penso che questa squadra abbia tutte le caratteristiche per farlo e i mezzi per portare avanti un campionato di livello.

Il mister sta gestendo non solo il minutaggio degli attaccanti ma anche degli altri giocatori. Come ho detto alla presentazione, sono venuto a Catanzaro per regalare un sogno a questa grande tifoseria”

Evacuo sul futuro

Evacuo ha poi aggiunto: "Chiunque scende in campo dà la possibilità all'allenatore di poter scegliere all'inizio o durante la gara quali sono gli attaccanti secondo lui per le caratteristiche sono adatti per la partita.

L'importante e che siamo tutti pronti, perché se ci sono cinque cambi in qualsiasi momento della partita qualcuno può essere chiamato in causa e può essere decisivo per la vittoria. Molti calciatori sono arrivati a inizio ottobre e non si può pensare in 20 giorni di potere essere già convincenti, però a mio avviso ci sono tutte le premesse per fare un ottimo campionato".

L'attaccante giallorosso ha poi proseguito: "L'Avellino è una delle squadre che si è mossa bene sul mercato e ha preso uno degli allenatori più esperti della categoria, Piero Braglia, che in passato ha fatto molto bene a Catanzaro"

Infine Evacuo ha affermato: “Volevamo riscattarci domenica contro il Palermo, è un peccato che la partita non si giochi perché avevamo la possibilità di riscattarci subito. La partita di Coppa Italia con il Genoa a Marassi? Ce la giochiamo, siamo consapevoli che di fronte abbiamo un avversario di categoria superiore, ma a Genova andiamo per giocarci il passaggio del turno”.