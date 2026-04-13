Alla Continassa cresce la preoccupazione per le condizioni fisiche di Kenan Yildiz, uscito al sessantesimo minuto nella sfida di sabato sera contro l’Atalanta. Il talento turco, uno dei punti di riferimento offensivi della Juventus, convive da tempo con un’infiammazione al ginocchio che continua a non dare tregua. Un problema già emerso nel corso della stagione e che lo staff medico bianconero sperava potesse rientrare nei primi giorni della settimana. Le sensazioni, però, non sarebbero positive e il fastidio sembrerebbe persistere, alimentando l’attenzione in un momento cruciale della stagione.

Infiammazione persistente e possibili esami

Il problema al ginocchio non rappresenta una novità assoluta per Yildiz, che aveva già accusato fastidi simili nei mesi scorsi. Dopo l’ultima uscita anticipata contro l’Atalanta, lo staff medico ha avviato nuove valutazioni per monitorare l’evoluzione della situazione. Secondo le indiscrezioni, il calciatore potrebbe essere sottoposto a esami strumentali nei prossimi giorni, necessari per chiarire l’origine dell’infiammazione e stabilire i tempi di recupero. Alla Continassa filtra prudenza, ma anche una certa apprensione, considerando l’importanza del classe 2005 negli equilibri offensivi della squadra. La sua capacità di creare superiorità numerica e di accendere la manovra rappresenta un elemento fondamentale per la Juventus, soprattutto in una fase in cui ogni punto pesa nella corsa alla Champions League.

La gestione del minutaggio e dei carichi di lavoro sarà quindi determinante per evitare ricadute.

Finale di stagione decisivo e obiettivo San Siro

Il calendario non concede molto margine di manovra. Al termine del campionato mancano ancora sei partite, tra cui lo scontro diretto di San Siro contro il Milan in programma tra due settimane. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al quarto posto e per la quale Luciano Spalletti spera di recuperare il talento turco. L’assenza di Yildiz in un appuntamento così delicato rappresenterebbe un problema significativo per l’attacco bianconero. Per questo motivo, la Juventus valuta con attenzione ogni passo, senza forzare i tempi ma con l’obiettivo di riaverlo al meglio nel momento più importante.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema e impostare il percorso di recupero. Alla Continassa, intanto, l’attenzione resta alta: il finale di stagione passa anche dalle condizioni di Yildiz e dalla sua capacità di tornare protagonista nel momento in cui la Juventus ha più bisogno del suo talento.