Finisce 0-0 tra Casertana e Catanzaro. Gara valevole per la sesta giornata di Serie C Girone C e giocata sul neutro di Avellino. Partita noiosa nel primo tempo; nella ripresa gli ospiti hanno da recriminare per un paio di occasioni sprecate, capitate a Evacuo e Fazio. I giallorossi hanno provato a vincerla nel secondo tempo anche con cambi molto offensivi da parte del proprio tecnico. Dalla loro i campani, orfani del bomber Castaldo, hanno provato a sfruttare le ripartenze. La Casertana sale a quota 3 in classifica, Il Catanzaro si porta a 8, perdendo una buona chance di vittoria, visto che i rossoblu avevano molti infortuni.

Il primo tempo

La prima conclusione è di Verna, al 2’, dalla distanza. Il suo destro si perde molto alto dopo un appoggio di Curiale. Brutto errore di Garufo che favorisce Cuppone all’11'. La punta dei falchetti arriva al limite e sfiora il palo con il suo tiro. Prima palla gol della partita. Insidiose le Aquile al 16’: cross di Casoli dalla destra, respinta della difesa e Carlini ci prova con la palla deviata in corner da un difensore. Al 25’ punizione dal limite dell’area di rigore sul vertice destro affidata a Pinna che calcia a giro, sul primo palo, di poco a lato. In chiusura di primo tempo giallo a Buschiazzo per fallo a metà campo ai danni di Curiale. Senza nemmeno un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo

Il Catanzaro si presenta in campo con Evacuo al posto di Curiale e con Contessa per Pinna. Proprio Evacuo, lanciato in profondità, ci prova con un sinistro centrale, facile preda di Dekic. Il tecnico dei giallorossi gioca un altro doppio cambio: Corapi e Di Piazza per Altobelli e Carlini.

Catanzaro a trazione anteriore con Evacuo-Di Piazza in avanti e Di Massimo a supporto. Traversone di Casoli per Evacuo che, di testa, spara alto al 59’ da buona posizione. Nella Casertana fuori Matese, dentro Petruccelli. Primo giallo anche per il Catanzaro ai danni del neo entrato Corapi. Varesanovic prende il posto di Izzillo per i Falchetti.

Al 65’ Di Piazza appoggia per Verna che, dal limite dell’area, ci prova con un destro rasoterra fuori. Giallo a Petruccelli per fallo su Martinelli al 68’. Clamorosa palla gol per Evacuo al 78’ su un cross di Casoli. Il centravanti, da pochi passi, spara incredibilmente sopra la traversa. Dall’altra parte Varesanovic tira altissimo da fuori area. Ammonito Di Massimo all’85’. Calabro getta nella mischia Evans per Casoli. Altra grossa chance da rete per il Catanzaro con Fazio che, di testa, sfiora il palo a Dekic battuto. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità e lo 0-0 finale.