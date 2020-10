La Juventus ha avuto modo di ammirare contro la Dinamo Kiev il talento del centrocampista offensivo Federico Chiesa. In difficoltà nell'esordio in campionato contro il Crotone, in Champions League ha dimostrato di avere delle caratteristiche tecniche e fisiche utili per la squadra bianconera. Da una sua azione è nato il gol del vantaggio della Juventus contro la Dinamo Kiev. Se dal punto di vista tecnico non sorprende la qualità del nazionale italiano, colpisce invece il suo silenzio social. Da quando è arrivato alla Juventus non ha postato nessuna immagine sui suoi account ufficiali per celebrare il passaggio in bianconero.

Proprio questo aspetto rappresenta, secondo Tuttosport, un evidente segnale di maturità del giocatore.

Anche le parole nel post partita Dinamo Kiev-Juventus dimostrano come Federico Chiesa si sia integrato alla grande in una mentalità vincente come quella bianconera. Il giocatore, infatti, a fine partita aveva dichiarato: "Alla Juventus si scende in campo sempre per vincere".

La Juventus ci avrebbe guadagnato dall'arrivo di Chiesa al posto di Douglas Costa

Il giornale sportivo 'Tuttosport' si è soffermato sull'avvicendamento alla Juventus che ha visto l'addio di Douglas Costa e l'arrivo di Federico Chiesa. Il brasiliano è finito in prestito al Bayern Monaco. La squadra bianconera ci avrebbe guadagnato, non tanto dal punto di vista economico, ma in termini di mentalità vincente.

Alcuni tifosi bianconeri all'arrivo del nazionale italiano avevano storto la bocca anche per la somma che la Juventus dovrà andare a pagare per il giocatore fra due anni in caso di riscatto (un totale di 60 milioni di euro). L'espulsione contro il Crotone ha acuito ulteriormente i dubbi dei sostenitori che però hanno avuto modo di ricredersi nel match di Champions League fra Dinamo Kiev e Juventus.

Il nazionale italiano non è stato solo decisivo nel primo gol della squadra bianconera ma è stato protagonista di offensive sulla fascia che hanno creato non pochi problemi alla difesa ucraina.

Il mercato della Juventus

Douglas Costa è passato al Bayern Monaco in prestito senza diritto di riscatto. Attualmente quindi il brasiliano resta a tutti gli effetti un giocatore bianconero.

Per quanto riguarda Chiesa, invece, il nazionale italiano si è trasferito alla Juventus in prestito oneroso biennale da 10 milioni di euro più diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Il diritto diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Inoltre sono previsti ulteriori 10 milioni di euro di bonus meno facili da raggiungere. Un affare totale da 60 milioni di euro che però potrebbe rivelarsi un grande acquisto per la Juventus. D'altronde il giocatore, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, deve ancora raggiungere la completa maturazione tecnica.