Dopo appena una stagione, Diego Godin ha deciso di lasciare l'Inter per una nuova esperienza professionale nel campionato italiano. L'uruguaiano infatti ha deciso di trasferirsi al Cagliari. Interessanti le dichiarazioni con le quali il nazionale sudamericano ha raccontato la sua precedente stagione in nerazzurro e la nuova che lo aspetta con la società sarda. Godin infatti non ha nascosto le difficoltà di adattamento al calcio italiano ma soprattutto il suo inserimento in un'idea di gioco diversa rispetto agli anni in Spagna. La difesa a tre come centrale di destra, almeno inizialmente, è stata difficile da digerire per un giocatore abituato con una difesa a quattro.

Problematiche evidenti che, come dichiarato dal giocatore nella conferenza stampa di presentazione, già nei primi mesi della sua esperienza in nerazzurro avevano portato il centrale a dubitare della permanenza a Milano. La destinazione Cagliari gli è stata suggerita da suo suocero Pepe Herrera, ex giocatore del Cagliari e dell'Atalanta (200 presenze in Serie A). Godin ha infatti dichiarato: "Pepe è stato il primo a consigliarmi la Sardegna da dicembre quando all'Inter le cose non andavano benissimo".

La nuova esperienza professionale di Godin al Cagliari

Diego Godin si è poi soffermato anche sui risultati raccolti con la maglia dell'Inter, dichiarando: "A Milano nonostante tutto abbiamo fatto una stagione importante".

In merito invece alla sua nuova esperienza professionale con il Cagliari, il difensore centrale non ha nascosto le sue ambizioni. Godin ha infatti aggiunto: "Nandez (centrocampista del Cagliari e compagno di nazionale di Godin) quando ha saputo che sarei potuto venire al Cagliari ha iniziato a chiamarmi ogni giorno per convincermi ad andare a giocare con lui".

Lo stesso ex difensore di Inter e Atletico Madrid ha sottolineato di essere arrivato a Cagliari perché convinto che il progetto sardo sia importante. L'obiettivo del nazionale sudamericano è far crescere la squadra anno dopo anno. Infine, Godin ha parlato anche del suo futuro professionale: vorrebbe chiudere la sua carriera dopo il Mondiale del Qatar 2022.

Anche Nainggolan potrebbe trasferirsi al Cagliari

Non solo Godin. Al Cagliari potrebbe far ritorno anche il centrocampista Radja Nainggolan. Le società infatti starebbero definendo il trasferimento del belga in Sardegna. Probabile l'inserimento di qualche giovane nella trattativa, si parla in particolar modo del difensore centrale Carboni. Dalla cessione di Nainggolan potrebbero arrivare almeno dieci milioni di euro, che potrebbero essere investiti sulla fascia sinistra nerazzurra. Uno dei giocatori seguiti dall'Inter è il terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso.