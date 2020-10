La scelta del Napoli di non presentarsi all'Allianz Stadium di Torino è sicuramente uno degli argomenti principali trattati dai media sportivi. La Procura Sportiva si pronuncerà entro la settimana, potrebbe decidere per una sconfitta a tavolino per il Napoli oppure per un rinvio del match. Intanto però il comportamento da parte dei campani non è stato apprezzato da alcuni presidenti della Serie A. Uno di questi, Preziosi, ha sottolineato come la sua squadra nonostante avesse due positivi, avesse rispettato il protocollo nella seconda giornata di campionato andando a giocare al San Paolo di Napoli.

La Juventus non ha gradito l'atteggiamento del Napoli, le parole di Agnelli nel post partita ne sono la dimostrazione. Non è escluso che i bianconeri possano in qualche modo 'vendicarsi' sportivamente sul Napoli provando a prendere Arkadius Milik la prossima stagione. A ipotizzare questo scenario il giornalista sportivo Massimo Pavan, in un suo articolo pubblicato su tuttojuve.com.

Possibile sgarbo al Napoli con l'acquisto a zero di Milik nel 2021

"Fossimo la Juventus, andremmo diretti a gennaio su Milik, bloccandolo a zero e poi valutandolo come quarta punta". Questa una piccola citazione del giornalista Massimo Pavan in riferimento ad un suo articolo pubblicato su tuttojuve.com. Il giornalista ha infatti sottolineato come il comportamento del Napoli non sia stato esemplare.

Questo potrebbe rappresentare un incentivo per i bianconeri per poter acquistare la punta ex Ajax a parametro zero. Milik ha rifiutato diverse proposte di Serie A durante il recente Calciomercato estivo ed è destinato a lasciare a parametro zero i campani la prossima stagione. Il classe 1994 era stato accostato alla Juventus durante la panchina di Maurizio Sarri.

L'arrivo di Pirlo ha portato la società bianconera a cambiare strategia e a puntare quindi su Alvaro Morata. Massimo Pavan ipotizza per Milik un possibile ruolo da quarta punta nella Juventus. Tutto dipenderà dall'affidabilità fisica del giocatore, che negli ultimi anni è stato bersagliato da diversi infortuni.

Il comportamento del Napoli un danno per la Serie A

Massimo Pavan ha criticato in maniera aspra il Napoli sottolineando come se tutte le società di Serie A si comportassero come i campani (ovvero si appellassero all'Asl locale), si rischierebbe di non concludere il campionato italiano. Questo rappresenterebbe un danno economico rilevante per tutto il calcio italiano, alle prese già con una difficile situazione finanziaria dovuta all'emergenza coronavirus. Se si dovesse recuperare il match Juventus-Napoli, la data possibile potrebbe essere il 13 gennaio, quattro giorni prima del big match Inter-Juventus.