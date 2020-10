Il 12 ottobre, la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro il Crotone. Andrea Pirlo ha lavorato con un gruppo ristretto di giocatori visto che mancano i 13 nazionali. Tra i calciatori che sono al seguito delle rispettive selezioni c'è anche Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, in questi giorni, è alle prese con un problema intestinale che gli ha impedito di prendere parte ai match con l'Argentina. Per questo motivo, Dybala potrebbe anche rientrerà a Torino in anticipo. Al momento, l'argentino sembra in dubbio per la gara contro il Crotone. Mentre per il match di sabato 17 ottobre, Andrea Pirlo avrà nuovamente a disposizione Federico Bernardeschi che oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Da sabato 17 ottobre per la Juventus inizierà un periodo ricco di appuntamenti. I bianconeri giocheranno ogni tre giorni visto che riprenderà anche la Champions League. Da questa mattina, 12 ottobre, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo tre giorni di riposo per riprendere gli allenamenti. All'appello mancavano i nazionali che sono attesi verso la fine della settimana. Di fatto, Andrea Pirlo avrà un solo giorno a disposizione per preparare la gara contro il Crotone con tutto il gruppo a disposizione. Per il tecnico bresciano, però, questa mattina, è arrivata un'ottima notizia visto che Federico Bernardeschi ha svolto tutto l'allenamento in gruppo.

Il numero 33 juventino, a questo punto, si candida per una maglia da titolare nel 3-4-1-2 che l'allenatore della Juventus dovrebbe schierare sabato sera contro il Crotone. Bernardeschi agirebbe a tutta fascia sulla corsia di sinistra. Per la partita contro il club calabrese, Andrea Pirlo potrebbe fare qualche cambio anche perché il 20 ottobre la Juventus sarà impegnata contro la Dinamo Kiev.

Dunque, contro il Crotone, potrebbe esserci un po' di turnover visto che molti giocatori saranno reduci dagli impegni in nazionale. Pirlo, sabato sera, potrebbe puntare maggiormente su chi è rimasto a Torino a lavorare, per questo motivo è possibile che in attacco ci sia spazio per Alvaro Morata. Mentre è difficile che, contro il Crotone, Federico Chiesa possa essere titolare.

Il nuovo numero 22 dei bianconeri di fatto avrà un solo allenamento con la Juventus prima della trasferta di Crotone.

Domani 13 ottobre la Juventus si allenerà al mattino

Il 13 ottobre la Juventus si ritroverà nuovamente al JTC per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita contro il Crotone. Anche martedì mancheranno i nazionali e i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino.