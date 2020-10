La Juventus questa mattina si è allenata in vista della gara contro il Crotone anche se ovviamente mancavano i nazionali. I giocatori che sono impegnati con le rispettive selezioni torneranno alla base solo nei prossimi giorni. Uno dei primi a rientrare sarà Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino, nella serata di oggi terminerà gli impegni con l'Argentina anche se di fatto non sarà a disposizione visto che soffre di un problema gastrointestinale. L'arrivo a Torino di Dybala è previsto per il 14 ottobre. Ma l'argentino sarà alla Continassa solo giovedì 15 ottobre. In quell'occasione, il numero 10 della Juventus comincerà ad allenarsi in vista della sfida contro il Crotone e avrà di fatto due giorni per preparare il match contro i calabresi.

Paulo Dybala è in nazionale e in questi giorni è afflitto da alcuni problemi gastrointestinali. Il numero 10 juventino non ha potuto essere a disposizione dell'Argentina visto che ha anche qualche linea di febbre. Per questo motivo Dybala è stato sottoposto a un doppio tampone che ha dato esito negativo.

La Juventus prepara i prossimi impegni

La Juventus, questa mattina, si è allenata in vista della partita contro il Crotone. Al JTC c'era un gruppo ristretto di giocatori vista la mancanza dei nazionali. Andrea Pirlo, però, ha potuto lavorare con Alvaro Morata e Federico Bernardeschi. Quest'ultimo si è ristabilito dopo l'infortunio accusato nello scorso settembre e adesso è nuovamente a disposizione.

Bernardeschi si candida per una maglia da titolare per la sfida contro il Crotone visto che sulla fascia sinistra manca ancora Alex Sandro. Dunque, con il rientro del numero 33 juventino, Andrea Pirlo avrà un'alternativa in più da schierare sulla corsia di sinistra. Mentre per quanto riguarda le altre scelte di formazione bisognerà attendere il rientro dei nazionali anche se i calciatori che sono rimasti a Torino a lavorare potrebbero avere maggiori chance di giocare.

Per questo motivo, Alvaro Morata è uno dei candidati per essere in campo dal primo minuto a Crotone. Il numero 9 juventino dovrebbe giocare nell'attacco della Juventus e al suo fianco dovrebbe esserci Cristiano Ronaldo. CR7 sarà impegnato domani con il Portogallo e quindi rientrerà a Torino giovedì 15 ottobre.

Mentre nella giornata di mercoledì 14 ottobre la Juventus sarà ancora al JTC per allenarsi ovviamente senza i nazionali e la squadra svolgerà una seduta mattutina.

Si attende anche l'arrivo di Chiesa

Andrea Pirlo avrà solo un giorno a disposizione con il gruppo al completo per preparare la gara contro il Crotone. Infatti il rientro di tutti i nazionali è atteso solo verso la fine della settimana. Tra i rientri più attesi ci sarà anche quello di Federico Chiesa che di fatto a Torino non si è ancora visto. Infatti, il suo trasferimento è avvenuto nell'ultimo giorno di mercato e ha sostenuto le visite mediche a Firenze. Chiesa difficilmente sarà titolare contro il Crotone visto che dovrà prendere confidenza con il nuovo tecnico e con i nuovi compagni.