In attesa di Juventus-Barcellona di Champions League prevista mercoledì 28 ottobre all''Allianz Stadium' di Torino, nella giornata di sabato 24 ottobre è atteso in Spagna il Superclasico fra i catalani e il Real Madrid. Per l'occasione la punta Leo Messi è stato intervistata dall'emittente televisiva Dazn. Tanti gli argomenti affrontati dal nazionale argentino, in primis il duello storico negli anni fra lui e Cristiano Ronaldo. Lo stesso Messi ha dichiarato che il confronto non era solo fra loro ma anche fra Barcellona e Real Madrid, due delle società più forti al mondo. L' argentino ha poi dichiarato: "Competere alla pari per così tanti anni è una cosa che rimarrà per sempre, la sfida con CR7 è stata molto bella a livello personale".

Ha poi sottolineato che quando c'era Cristiano Ronaldo al Real Madrid il confronto fra le due squadre aveva un significato speciale. Messi ha poi concluso l'intervista dichiarando: "Ormai è il passato e si guarda avanti, alle sfide di oggi".

Juventus-Barcellona, Champions League

Leo Messi potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo nella seconda giornata del girone di Champions League prevista mercoledì 28 ottobre. Utilizziamo il condizionale in quanto il portoghese attualmente sarebbbe ancora positivo al Covid-19 e in questo momento non sarebbe disponibile per il match. Si attende l'esito dei tamponi in questo weekend per capire se il portoghese potrà affrontare il suo ''rivale sportivo'' per eccellenza.

Entrambe le squadra arrivano da due successi nella prima giornata di Champions League. I catalani hanno battuto il Ferencvaros 5-1 al Camp Nou mentre la Juventus ha trionfato in trasferta contro la Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Morata. Proprio la punta spagnola dovrebbe guidare il settore avanzato bianconero sia contro l'Hellas Verona in campionato che contro il Barcellona in Champions League.

Il futuro di Messi al Barcellona

In estate Leo Messi è stato vicinissimo a lasciare il Barcellona. I rapporti con complicati con la presidenza avevano portato l'argentino a chiedere la cessione. Il presidente Bartomeu aveva chiesto però l'intera clausola rescissoria presente sul contratto dell'argentino per liberarlo, ovvero 500 milioni di euro.

Probabile però che l'addio sia solo rimandato alla prossima estate, in quanto Leo Messi sembrerebbe non intenzionato a rinnovare il suo contratto. Intanto l'argentino cercherà di dare il suo contributo in questa stagione al Barcellona, provando a vincere qualcosa di importante.