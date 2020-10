È stato un grande derby per il Milan, con i rossoneri che sono finalmente riusciti ad agguantare una vittoria che mancava ormai da troppo tempo nella stracittadina. Purtroppo, però, c'è stata una nota negativa a fine partita che potrebbe costare una squalifica a Davide Calabria, terzino destro rossonero. Il giovane difensore, infatti, si è reso protagonista di un brutto gesto a fine partita, rivolgendo il dito medio verso il pubblico di fede nerazzurra. Calabria – insieme a Gigio Donnarumma e a Romagnoli – era uno dei tre ‘reduci' dall'ultimo successo in campo del Milan in un derby: si risale al 2016 quando grazie ai gol di Alex, Niang e Bacca, il Milan si impose 3-0 sull'allora formazione guidata da Roberto Mancini.

La possibile squalifica di Davide Calabria

Il gesto di Calabria non è passato inosservato, gli utenti del mondo internet si sono scatenati chiedendo provvedimenti per il comportamento del difensore rossonero. Il gesto è stato immortalato da foto e video, ma questo potrebbe non bastare per fare scattare la squalifica del terzino rossonero. Infatti, il gesto di Calabria deve essere stato messo a referto da uno degli organi federali presenti nel derby, affinché il Giudice Sportivo possa adottare provvedimenti disciplinari. Dunque, se nessuno in campo avesse visto il gesto del difensore rossonero, non ci sarebbe alcuna squalifica per Calabria. Come spiega la testata web del Corriere dello Sport, non trattandosi di un gesto violento, la prova tv può essere applicata solamente se la terna arbitrale ha segnalato il gesto.

A prescindere dall'ipotetica squalifica, questa è una macchia che sporca la prestazione del giovane difensore che in campo è stato autore di una grande partita assieme ai suoi compagni di squadra.

Ibra vs Lukaku anche dopo il derby

Il Milan si è assicurato sabato sera il derby di campionato quattro anni dopo l'ultima vittoria, battendo l'Inter per due gol a uno grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha dimostrato di avere ancora tutto quello che serve per fare la differenza, anche all'età di 39 anni. Anche nell'ultimo derby, i rossoneri si erano portati in vantaggio per 2-0, ma dopo un disastroso secondo tempo avevano perso quel derby. Alla fine di quella partita, Lukaku aveva twittato: "C'è un nuovo re in città", ovviamente il riferimento sembrava diretto proprio a Ibrahimovic.

there’s a new king in town pic.twitter.com/w9yv4cVzrJ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 9, 2020

Qualche mese è passato e, dopo la vittoria di sabato, la risposta dello svedese è arrivata. Con un tweet che fa riferimento a quello di Lukaku dello scorso 9 Febbraio. Zlatan ha risposto scrivendo: "Milano non ha mai avuto un re, hanno un DIO". Risposta alla Ibrahimovic, insomma, che arriva dopo la grande prestazione di sabato sera.