Il Napoli è stata una delle grande protagoniste dell'ultima sessione di calciomercato. Gli azzurri hanno fatto investimenti importanti, su tutti quello per Victor Osimhen, pagato oltre 70 milioni di euro, contropartite tecniche incluse. Ma non sarebbe finita qui, visto che a gennaio il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore, Gennaro Gattuso. L'obiettivo potrebbe essere quello di rinforzare gli esterni, visto il nuovo modulo adottato, il 4-2-3-1. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Davide Faraoni, in forza al Verona.

Il giocatore, però, piacerebbe molto anche a Roma e Fiorentina.

Duello con Fiorentina e Roma

Il Napoli non sarebbe l'unico club fortemente interessato a Marco Davide Faraoni. Sull'esterno del Verona, infatti, ci sarebbe da registrare il forte interesse di Roma e Fiorentina. I giallorossi hanno mostrato grandi carenze sull'out destro, dato che Davide Santon non offre garanzie soprattutto dal punto di vista fisico, essendo spesso ai box per infortuni, mentre Bruno Peres non sembra essere ritenuto titolare inamovibile da Fonseca.

La Fiorentina, dal proprio canto, vorrebbe un esterno che possa garantire un buon numero di gol e che sia bravo anche in fase difensiva. L'arrivo di José Callejon non sembrerebbe bastare a Beppe Iachini, che con l'arrivo di un terzino potrebbe anche pensare di cambiare modulo passando al 4-3-3 o al 4-2-3-1.

Faraoni è un prodotto del vivaio dell'Inter ma è esploso lo scorso anno con la maglia del Verona, che lo ha acquistato dal Crotone. In 36 presenze in campionato il classe 1991 ha messo a segno cinque reti, collezionando tre assist. In questa stagione, invece, non ha ancora timbrato il cartellino, pur avendo giocato tutte e cinque le partite disputate dal Verona.

Sull'interesse del Napoli è intervenuto qualche giorno fa proprio l'agente di Faraoni, Giuffredi, intervistato ai microfoni Radio CRC: "Dipende dalla permanenza di Gattuso e Giuntoli anche nella prossima stagione. Qualora restassero, è possibile che il Napoli torni su Veretout e Faraoni. Anzi, se Hysaj fosse stato ceduto, il Napoli l’avrebbe sostituito sicuramente con Faraoni, che piace tanto a Giuntoli".

Le cifre

Marco Faraoni è blindato al Verona da un contratto fino a giugno 2024, con il rinnovo firmato proprio ieri, ma ciò non preclude possibili scenari su una sua partenza, soprattutto in caso di proposte da club sulla carta più blasonati. Per questo motivo i gialloblu danno una valutazione importante al proprio esterno, da almeno 10 milioni di euro. Napoli, Fiorentina e Roma, però, molto probabilmente proveranno a inserire contropartite tecniche vista la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi.

Gli azzurri potrebbero inserire nell'affare il cartellino di Kevin Malcuit. I viola, invece, potrebbero intavolare uno scambio alla pari con uno tra Vlahovic e Cutrone.

La Roma, dal proprio canto, potrebbe giocarsi proprio la carta Bruno Peres, che finirebbe ai margini della rosa capitolina con l'eventuale arrivo dello stesso Faraoni.