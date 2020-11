Martedì 1° dicembre alle ore 21 si giocherà Borussia Mönchengladbach-Inter, match valido per la quinta giornata del girone B di Champions League. I Fohlenelf, durante lo scorso turno, hanno surclassato lo Shakhtar Donetsk in casa, battendolo con un rotondo 4-0 grazie ai gol di Stindl (rigore), Embolo, Wendt ed Elvedi. I nerazzurri, invece, hanno subito una sconfitta a San Siro contro il Real Madrid di Zidane, coi Galacticos che si sono imposti per 2-0, con autogol di Hakimi e un penalty trasformato da Eden Hazard.

La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport e sulle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Borussia Mönchengladbach: vincere per qualificarsi agli ottavi

Mister Rose e il suo Borussia Mönchengladbach guidano il gruppo B con 8 punti, e un'eventuale vittoria coi nerazzurri li proietterebbe agli ottavi della competizione con un turno d'anticipo. Per tentare l'affondo in questo match casalingo, il tecnico tedesco potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Sommer come estremo difensore. Pochi dubbi sembrano esserci in difesa, dove gli interpreti dovrebbero essere Lainer e Wendt sulle fasce, con la coppia Ginter-Elvedi che si posizionerà al centro. In mediana i titolari saranno, con ogni probabilità, Neuhaus e Kramer. Sulla trequarti campo, invece, dovrebbero giocare inizialmente Herrmann, Stindl e Thuram, i quali avranno il compito di assistere il terminale offensivo Plea.

Inter: probabile Sensi dal primo minuto

Antonio Conte e la sua Inter sono, al momento, il fanalino di coda del girone B, con 2 punti ottenuti e nessuna vittoria all'attivo. Il bottino è decisamente magro e, come se non bastasse, oltre al forte rischio di non qualificarsi al turno successivo c'è anche quello mancare pure l' approdo in Europa League (come la scorsa stagione, quando poi i nerazzurri raggiunsero la finale).

Per vincere contro i tedeschi, e riaccendere la fiammella della speranza, il tecnico pugliese potrebbe scegliere il suo fedele 3-5-2, col capitano Handanovic tra i pali. Il terzetto arretrato dovrebbe essere composto da Skriniar, Bastoni e De Vrij. A centrocampo ci dovrebbero essere Hakimi e Young sulle ali, mentre Barella, Sensi e Gagliardini faranno da filtro al centro.

Tandem offensivo affidato alla collaudata coppia Lukaku-Lautaro. Non sarà del match Arturo Vidal, squalificato dopo l'espulsione col Real Madrid.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Inter:

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Thuram, Stindl, Plea. Allenatore: Marco Rose.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Young, L. Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.