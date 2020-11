La Roma vince a Genova e prosegue il suo bel momento. La squadra di Fonseca domina la partita e batte a domicilio la squadra di Maran, in una partita mai stata in discussione. Prestazione fantastica di Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma autore di una tripletta. Per il Genoa gol di Pjaca, autore del momentaneo pareggio.

Genoa-Roma 1-3: giallorossi ancora imbattuti sul campo

Con questa vittoria la Roma si innalza al quarto posto in classifica, ancora imbattuta in campionato sul campo (unica sconfitta lo 0-3 della prima giornata a tavolino contro il Verona). In quel di Marassi e contro un avversario come il Genoa con la voglia di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta con il Torino, la Roma non ha praticamente mai sofferto durante i 90' più recupero.

Nel primo tempo tante le occasioni create, con molti errori dei giallorossi nell'ultimo passaggio, ma in pieno recupero Mkhitaryan sblocca la partita con un bel colpo di testa. Il secondo tempo inizia con il gol a sorpresa del Genoa: Pjaca brucia i centrali romanisti e batte Pau Lopez, titolare al posto di un malconcio Mirante. Fonseca a questo punto inserisce Cristante, sostituendo Borja Mayoral, unica nota negativa della Roma, avanzando Mkhitaryan. Questa si rivelerà la mossa chiave della partita: l'armeno ripaga la scelta dell'allenatore della Roma segnando altri due gol e regalando i tre punti ai giallorossi.

Roma a tre punti dal primo posto

Con questa vittoria, la Roma si issa al quarto posto, a pari punti con il Napoli vittorioso a Bologna e a soli tre punti dal Milan, fermato in casa dal Verona sul risultato di 2-2.

La squadra di Fonseca in questo momento si dimostra quella più in forma tra le "grandi": il mister, infatti, è riuscito a gestire benissimo il turn-over per le partite di Europa League e con il cambio di modulo ha dato alla Roma una solidità difensiva che sembrava persa nella precedente stagione. Con le due grandi favorite Juventus e Inter in difficoltà (ieri pareggi per 1-1 rispettivamente con Lazio e Atalanta), la Roma, insieme al Milan e al Napoli, è la squadra messa meglio tra le grandi e potrà sfruttare questo stato di forma per mettere qualche punto tra lei e le rivali per l'obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions League.

In assenza di Dzeko ci pensa Mkhitaryan

Protagonista assoluto di questa giornata l'armeno Mkhitaryan, autore di una tripletta. In assenza di Edin Dzeko, risultato positivo al coronavirus e quindi non convocato, "Miki" (soprannominato cosi dai tifosi della Roma) ha trascinato la squadre con giocate di grande classe e con i tre gol segnati.

In evidenza anche Pellegrini, sempre più a suo agio nel ruolo di regista che conferma il suo ottimo stato di forma con una prestazione maiuscola. Benissimo la difesa che con Smalling ha acquistato ancora più sicurezza e con Ibanez e Mancini che ormai si possono considerare due certezze per Fonseca.