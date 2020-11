L'Inter è stata sconfitta 3 a 2 dal Real Madrid nella terza giornata del girone di Champions League. Un tonfo che potrebbe pesare ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Adesso la squadra di Conte dovrà raccogliere più punti possibili nei rimanenti tre match del girone. A Madrid ha brillato però la stella di Lautaro Martinez, autore di una prestazione importante condita da un gol ed un assist sul gol di Perisic. Avrebbe potuto portare in vantaggio l'Inter se il suo tiro a giro non avesse sfiorato la traversa. Proprio la prestazione dell'argentino sarebbe stata apprezzata in particolar modo dal presidente del Real Madrid Florentino Perez, che starebbe pensando al nazionale sudamericano come possibile rinforzo per la prossima stagione.

L'idea della società spagnola è quella di trovare un'alternativa a Benzema che in futuro possa ereditarne il ruolo di prima punta del Real Madrid. Per questo, secondo il giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', il presidente Florentino Perez potrebbe presentare un'offerta all'Inter.

Lautaro Martinez interessa al Real Madrid

Secondo il giornale sportivo spagnolo il Real Madrid avrebbe individuato in Lautaro Martinez un possibile obiettivo di mercato per la prossima stagione. La difficoltà nell'arrivare ad Erling Haaland (il norvegese potrebbe trasferirsi dal Borussia Dortmund al Liverpool) potrebbe portare la società spagnola ad investire sulla punta dell'Inter. I nerazzurri non vorrebbero cederlo se non per il valore della clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore (113 milioni di euro).

Sarebbe pronto anche un contratto di cinque anni per Lautaro Martinez da 10 milioni di euro a stagione, il doppio di quello che attualmente vorrebbe offrire l'Inter per rinnovare il contratto dell'argentino.

Il mercato dell'Inter

Lautaro Martinez ha iniziato la stagione in maniera importante sia in campionato che in Champions League.

Proprio contro il Real Madrid ha messo in evidenza tutte le sue capacità di goleador ma anche di assist man, servendo Perisic per il gol del 2 a 2. L'argentino potrebbe quindi essere uno dei pezzi pregiati del mercato estivo della prossima stagione anche se l'Inter proverà in tutti i modi a trattenerlo.

Per Lautaro Martinez si era parlato fino allo scorso anno di un interesse concreto del Barcellona. L'incertezza su una permanenza di Messi in Catalogna anche la prossima stagione potrebbe portare il giocatore a considerare altre destinazioni, magari proprio il Real Madrid. A proposito di cessioni, l'Inter a gennaio potrebbe effettuarne diverse. Potrebbero partire Nainggolan (piace al Cagliari), Vecino ed Eriksen. Il centrocampista danese interesserebbe al Paris Saint Germain.