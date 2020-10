La Juventus a breve dovrebbe riavere a disposizione Mathijs De Ligt. il difensore olandese ad agosto è stato operato alla spalla ed è probabile che possa rientrare per il match di Champions League contro il Ferencvaros o al massimo per la sfida di Serie A contro la Lazio. Un rientro importante per il tecnico Andrea Pirlo, che ha dovuto fronteggiare nelle ultime partite il problema infortuni soprattutto in difesa. Chiellini infatti non dà piene garanzie dal punto di vista fisico e diventa fondamentale il recupero dell'ex centrale dell'Ajax. Proprio quest'ultimo rimane uno dei giocatori più apprezzati a livello europeo.

Come scrive il giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', una delle società interessate al difensore della Juventus è il Real Madrid. La società di Florentino Perez sarebbe pronta a offrire ben due giocatori pur di arrivare a De Ligt. Si tratta dei due brasiliani Marcelo e Eder Militao, entrambi stanno affrontando diverse difficoltà dal punto di vista delle prestazioni, soprattutto in questo inizio di stagione.

Due giocatori per arrivare a De Ligt

Secondo Don Balon il Real Madrid avrebbe deciso di offrire due brasiliani per arrivare a De Ligt. Marcelo e Eder Militao sarebbero i giocatori da inserire nell'affare per arrivare al difensore olandese. Il terzino della nazionale brasiliana è oramai una riserva e la prossima stagione dovrebbe lasciare la Spagna essendo in scadenza di contratto a giugno 2022.

Sorprenderebbe invece la decisione di inserire nell'affare Eder Militao, il classe 1998 è arrivato nel 2019 al Real Madrid dal Porto per ben 50 milioni di euro. Il giocatore però non è riuscito a integrarsi in maniera ottimale nella squadra di Zinedine Zidane, da lì sarebbe maturata la scelta di inserirlo come possibile contropartita tecnica per De Ligt.

De Ligt importante per la Juventus

Tale indiscrezione di mercato però non trova conferme fra i media sportivi italiani. La Juventus infatti punta moltissimo su De Ligt per il presente e il futuro e l'investimento nel 2019 di oltre 75 milioni di euro per l'ex Ajax lo testimonia. Non è escluso però che Marcelo possa comunque arrivare a Torino, dato che il brasiliano non è più considerato un titolare da Zidane.

La prossima estate quindi il nazionale brasiliano potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del mercato e potrebbe tornare utile alla Juventus come alternativa ad Alex Sandro. Negli ultimi giorni però si parla anche di un interesse della società bianconera per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri per il Calciomercato invernale. Il match contro il Barcellona ha messo in evidenza la necessità di disporre di un'alternativa ad Alex Sandro. Pirlo ha infatti adattato come terzino sinistro Danilo.