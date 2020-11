Uno degli uomini chiave dell'Inter in questi ultimi mesi è stato sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato voluto fortemente dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, suo grande estimatore, nell'estate 2019, quando è stato acquistato dal Manchester United per quasi 70 milioni di euro. Il giocatore ha conquistato tutti a suon di gol, trascinando nella scorsa stagione il club meneghino al secondo posto in campionato e in finale di Europa League. Anche con la Nazionale belga, però, il classe 1993 sta continuando a essere molto prolifico. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di alcuni top club europei, su tutti il Manchester City.

L'interesse di Guardiola

Il club che avrebbe mostrato maggiore interesse per Romelu Lukaku negli ultimi mesi è il Manchester City. I Citiziens erano alla ricerca di un numero nove che potesse rinforzare notevolmente il reparto avanzato, abbinando centimetri e qualità. Sergio Aguero, infatti, deve fare spesso i conti con qualche problema fisico, mentre Gabriel Jesus ha caratteristiche ben diverse.

I numeri di "Big Rom", d'altronde, sono stati al di sopra di ogni aspettativa lo scorso anno. Arrivato dal Manchester United dopo un'annata sotto tono, il classe 1993 ha messo a segno trentadue reti complessive al suo primo anno in nerazzurro tra campionato (23 gol), Champions League (due reti) e Europa League (sette gol), trascinando la squadra in finale in quest'ultima competizione.

Numeri che lo hanno portato ad essere il miglior marcatore della storia nerazzurra alla sua prima stagione, superando un fenomeno assoluto come Ronaldo. E anche quest'anno il belga ha continuato a segnare con continuità, essendo a quota cinque gol in sei partite. Proprio per questo - secondo il Daily Telegraph - Pep Guardiola lo avrebbe voluto al proprio servizio in questa stagione, ma ha dovuto scontrarsi con la volontà dell'Inter, che non ha voluto saperne di privarsene.

La richiesta dell'Inter

Ovviamente, alla luce della crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi, l'Inter non ha chiuso completamente le porte ad una cessione di Romelu Lukaku. Il Manchester City, però, stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, è rimasto spaventato dalla richiesta del club meneghino.

La società nerazzurra, infatti, si sarebbe detta disposta a lasciar andare il centravanti belga soltanto dinanzi ad una proposta da oltre 93 milioni di sterline, pari a oltre 100 milioni di euro. Una cifra troppo alta anche per il club dello sceicco, che per il classe 1993 era pronto ad investire 70 milioni di sterline, quasi 80 milioni di euro, ma Ausilio e Marotta non hanno voluto neanche sedersi a trattare per questa proposta e la trattativa si è arenata prima ancora di decollare.