Nel match Atalanta-Inter è rimasto in panchina per l'ennesima volta il centrocampista Christian Eriksen. Il tecnico Antonio Conte non lo ha schierato neanche a partita in corso, segnale evidente di come l'allenatore pugliese non consideri molto il centrocampista danese. Si profila quindi una possibile cessione del classe 1992 già durante il mercato di gennaio. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile partenza a titolo definitivo del giocatore, con il Paris Saint Germain che sarebbe pronto a presentare un'offerta per il nazionale danese. Altre fonti invece parlano di una possibile cessione anche in prestito di Eriksen, in questo modo l'Inter spererebbe in una rivalutazione del suo cartellino.

Un ulteriore possibilità potrebbe essere uno scambio che coinvolgerebbe il giocatore con un altro che sta vivendo la stessa situazione del danese. Ci riferiamo al centrocampista offensivo del Real Madrid Isco, oramai considerato un panchinaro dal tecnico Zinedine Zidane. Secondo Sportmediaset potrebbe delinearsi quindi una clamorosa trattativa fra le due società.

Possibile scambio Eriksen-Isco a gennaio

Durante il Calciomercato invernale Inter e Real Madrid potrebbero definire uno scambio di mercato davvero interessante. Christian Eriksen si trasferirebbe in Spagna mentre a Milano potrebbe arrivare Isco. Entrambi i giocatori infatti non sono considerati dei titolari dai rispettivi allenatori e potrebbe decidere di accettare una nuova esperienza professionale anche in previsione Europei 2021.

Soprattutto lo spagnolo, se vuole conquistare una convocazione nella massima competizione europea per nazioni, dovrà necessariamente trovare una squadra che gli garantisca maggior minutaggio. La destinazione Inter potrebbe essere ideale, anche perché il giocatore diventerebbe il riferimento di una squadra che lotta per vincere in Italia ed in Europa.

Il mercato dell'Inter

L'eventuale arrivo di Isco garantirebbe maggiore qualità al centrocampo nerazzurro, lo spagnolo però piace anche alla Juventus. Un'altra sfida di mercato potrebbe riguardare il terzino sinistro del Chelsea Emerson Palmieri ed il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella. Il nazionale italiano potrebbe lasciare la società inglese a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

Per il giovane centrocampista dei liguri invece potrebbe definirsi una sfida per il calciomercato estivo, considerando che il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2021. Per quanto riguarda le cessioni potrebbero lasciare Milano anche Matias Vecino (piace al Napoli), Radja Nainggolan (potrebbe ritornare al Cagliari) ed Pinamonti. La punta della nazionale under 21 potrebbe rimanere in Serie A in una squadra che possa garantirgli la possibilità di giocare titolare.