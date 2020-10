L'Inter è attesa dal difficile scontro in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, partita importante per il proseguo del cammino europeo per la squadra di Conte. Nel frattempo però la società è impegnata sul mercato già in prospettiva sessione invernale. Si parla molto di una possibile cessione di Christian Eriksen, che potrebbe fruttare un'ottima plusvalenza all'Inter. Allo stesso tempo alcuni media sportivi si soffermano sui possibili investimenti che potrebbe effettuare la dirigenza nei prossimi mesi. Proprio nell'ultimo match di campionato contro il Genoa sono spiccate le qualità del giovane centrocampista della squadra ligure Nicolò Rovella, uno dei migliori in campo degli uomini di Rolando Maran.

Il classe 2001 ha giocato una partita davvero importante sia dal punto di vista tecnico che tattico. A tal punto che l'Inter starebbe pensando di investire sul talento del Genoa. Sul centrocampista però ci sarebbe anche l'interesse della Juventus.

Possibile sfida di mercato con la Juventus per Rovella del Genoa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi per il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella. Il classe 2001 rappresenta uno dei talenti emergenti del calcio italiano insieme al difensore dell'Hellas Verona Matteo Lovato. Per Rovella si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Sia Inter che Juventus potrebbero presentare un'offerta per il giocatore e potrebbero lasciare in Liguria per una-due stagioni per farlo maturare.

Entrambi le società hanno un ottimo rapporto con il presidente del Genoa Preziosi, basti ricordare i recenti affari del Genoa con l'Inter per Pinamonti e con la Juventus per Romero. Proprio per questo motivo potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore.

Il mercato dell'Inter

Abbiamo parlato ad inizio articolo della possibile partenza di Eriksen, che potrebbe lasciare Milano per trasferirsi al Paris Saint Germain sin da gennaio.

L'affare potrebbe definirsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Intanto arrivano buone notizie sulla situazione contrattuale di Lautaro Martinez. L'argentino di recente ha dichiarato che si trova bene a Milano ed è possibile che entro il 2020 possa firmare il rinnovo dell'intesa contrattuale.

Il giocatore punterebbe ad avvicinarsi come stipendio ai vari Lukaku o Eriksen, probabile che la società nerazzurra possa offrirgli un contratto da cinque milioni di euro a stagione più bonus. Potrebbe però rimanere la clausola rescissoria da 110 milioni di euro, anche perché se qualche società dovesse esercitarla garantirebbe all'Inter un'ottima plusvalenza finanziaria.