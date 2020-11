L'Inter starebbe già lavorando in vista delle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri potrebbero fare anche dei sacrifici importanti per cercare di sistemare un bilancio che, come tutte le altre società, ha subito perdite importanti a causa della crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi. Uno dei giocatori che non sembrerebbe essere più intoccabile rispetto agli scorsi anni è Milan Skriniar. Il centrale slovacco piace da sempre alle big di Premier League, ma anche in Italia non mancherebbero gli estimatori, con la Juventus che avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

Anche la Juventus pensa a Skriniar

Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare il mercato in uscita dell'Inter nei prossimi mesi è Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato vicino al Tottenham già questa estate, con gli Spurs che sono venuti perfino in Italia per trattare direttamente con i nerazzurri, senza riuscire a trovare un'intesa di massima. Nei prossimi mesi gli inglesi ci riproveranno ma non sarebbero gli unici interessati. Sul difensore, infatti, avrebbe messo gli occhi anche la Juventus. I bianconeri sono in cerca di un rinforzo importante per il reparto arretrato, visto che Chiellini potrebbe ritirarsi al termine di quest'annata e Leonardo Bonucci non è più giovanissimo.

Dopo l'arrivo di De Ligt dell'anno scorso, dunque, il club di Agnelli vorrebbe completare la difesa con un altro difensore di altissimo livello.

Nonostante Skriniar abbia sofferto il passaggio alla difesa a tre con l'arrivo di Antonio Conte, il giocatore resta molto ambito ed è considerato come uno dei migliori interpreti del ruolo nella difesa a quattro. E proprio per una questione di bilancio le due società potrebbero anche sedersi al tavolo delle trattative per discuterne.

Un possibile scambio

La valutazione di Milan Skriniar, nonostante un'annata al di sotto delle aspettative, resta molto importante, tra i 50 e i 60 milioni di euro, la stessa cifra chiesta al Tottenham questa estate. Juventus e Inter, però, potrebbero anche sedersi al tavolo delle trattative provando a discutere di uno scambio che possa portare benefici a entrambi i club.

I bianconeri hanno almeno due carte da potersi giocare. Una è Alex Sandro, vista l'esigenza di rinforzare l'out di sinistra, con conguaglio economico a favore dei nerazzurri. L'altra sarebbe invece Paulo Dybala, pallino di Giuseppe Marotta, con eventuale conguaglio a favore del club di Agnelli. La Joya ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza il rinnovo l'addio appare certo per non rischiare di ritrovarselo in scadenza in rosa.