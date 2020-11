Lo scorso campionato la difesa dell'Inter era la più impenetrabile della Serie A con soli 36 gol subiti, ma in questo nuovo inizio di stagione il rendimento dietro sembrerebbe calato nettamente. La squadra nerazzurra in queste prime sei giornate di campionato ha già subito ben dieci reti, un aspetto che preoccupa Antonio Conte che punta molto sulla fase difensiva anche per impostare il gioco. Secondo alcune indiscrezioni, in questo inizio di stagione Conte non sarebbe pienamente soddisfatto soprattutto delle prestazioni di Aleksandar Kolarov, proprio per questo la società starebbe valutando diversi profili per potenziare la retroguardia nerazzurra in vista del mercato invernale.

Secondo Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, Marotta avrebbe già individuato il profilo ideale: Junior Firpo classe 1996 in forza al Barcellona.

L'Inter avrebbe messo nel mirino Junior Firpo

Junior Firpo, difensore del Barcellona, sarebbe dunque l’obiettivo principale per rinforzare la difesa nerazzurra. Junior Firpo, classe 1996, arrivato in Spagna con la famiglia da bambino, è cresciuto ed è esploso nel Betis, poi nel 2019 è arrivato a Barcellona per 19 milioni più 12 di bonus. Esterno sinistro di gran corsa e struttura fisica, in Catalogna è stato per un anno la riserva di Jordi Alba: per lui 21 partite tra tutte le competizioni di cui 14 da titolare, e un gol al Getafe. L'Inter aveva provato a portarlo a Milano già nei mesi scorsi, ma la valutazione da 40 milioni di euro che i Blaugrana ne hanno fatto ha sempre complicato le cose.

Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, i discorsi potrebbero essere ben diversi. Sì, perché il calciatore non trova spazio in alcun modo e dunque, qualcosa potrebbe cambiare. L’idea sarebbe quella di provare a portarlo in Italia con la formula del prestito secco di sei mesi ed eventualmente inserire anche un’opzione per il riscatto in estate.

Un’idea, questa, che può prendere piede abbastanza facilmente.

Inter, per la difesa si pensa anche ad Alaba

Non solo Junior Firpo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe messo gli occhi anche su un altro difensore: David Alaba del Bayern Monaco. Il prossimo giugno Alaba lascerà dopo diverse stagioni il club bavarese a parametro zero, un’occasione troppo ghiotta per tantissime società.

Va considerato infatti che il valore attuale del calciatore si aggira sui 60/70 milioni di euro. Il difensore austriaco sarebbe un profilo perfetto per la difesa a tre di mister Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra, per accontentare il coach salentino, dovrà fronteggiare una foltissima concorrenza, il giocatore infatti è seguito anche da Real Madrid, Manchester City e Juventus.

Secondo i trader di Snai ci sarebbe proprio l’Inter di Antonio Conte in cima alla lista delle squadre favorite. L’arrivo del 22enne al Centro Sportivo Suning, è offerto a 5,00. Sarebbe un vero colpaccio per Marotta che vorrebbe regalare top player al tecnico nerazzurro per andare a caccia dello scudetto.