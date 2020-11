La Juventus, ieri sera 4 novembre, ha battuto per 1-4 contro il Ferencvaros. I bianconeri hanno dimostrato di aver fatto diversi progressi anche se Andrea Pirlo deve perfezionare ancora alcune cose. Della partita della Juventus in Champions League ne ha parlato anche Alessandro Del Piero, intervenuto in collegamento con Sky Sport. L'ex giocatore bianconero, in modo particolare, si è concentrato sulla prestazione di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo è un po' giù, non è stato lucido". CR7, però, è reduce dai 19 giorni di inattività causa Covid-19 perciò è più che normale che possa essere un po' indietro di condizione.

Del Piero parla della Juventus

La Juventus sta facendo progressi e in più Andrea Pirlo sta recuperando molti dei suoi giocatori. A cominciare da Cristiano Ronaldo che si è lasciato alle spalle il Coronavirus e adesso è di nuovo al servizio dei bianconeri. CR7, però, deve ritrovare la forma migliore. Di questo ne ha parlato anche Alessandro Del Piero sottolineando che il portoghese, contro il Ferencvaros, è stato poco lucido: "In un'occasione doveva scegliere il passaggio centrale per Morata libero, quindi un po' in difficoltà". L'ex giocatore della Juventus ha anche parlato della prestazione di Alvaro Morata. Lo spagnolo, ieri 4 novembre, è stato uno dei migliori e ha confermato il trend delle ultime partite.

Del Piero ha sottolineato che Morata ha fatto davvero un"ottima partita: "Davanti hanno fatto bene, soprattutto Morata, ha fatto un secondo gol molto bello di prima intenzione". Lo spagnolo ha confermato il suo ottimo stato di forma ed è diventato un punto di riferimento per l'attacco della Juventus.

La Juventus pensa alla partita contro la Lazio

La Juventus, questa mattina 5 novembre, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. Per questa sfida, i bianconeri potrebbero fare qualche cambio. Infatti, la Juventus ritroverà Merih Demiral che in Champions League era squalificato.

Dunque, il numero 28 juventino è in ballottaggio con Giorgio Chiellini. Il Capitano bianconero, nel finale della sfida contro il Ferencvaros è apparso un po' stanco, perciò nei prossimi giorni Pirlo dovrà capire quale sarà la condizione fisica del difensore livornese. Inoltre, per il match contro la Lazio non ci sarà Aaron Ramsey. Il gallese, contro il Ferencvaros, ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Stamani 5 novembre, il gallese è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado. Il centrocampista bianconero tra dieci giorni verrà rivalutato. In ogni caso, nella giornata del 6 novembre la Juventus proseguirà la preparazione in vista del match contro la Lazio e la squadra svolgerà una seduta mattutina.