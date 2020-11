In questi giorni di pausa per le nazionali, gran parte dei media sportivi internazionali parlano di una possibile partenza in estate di Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Il portoghese sarebbe un obiettivo di mercato del Paris Saint Germain, che vorrebbe investire su CR7 sia per le qualità tecniche che per motivi commerciali. Nel 2022, infatti, ci saranno i mondiali in Qatar, e avere Cristiano Ronaldo in squadra attirerebbe diversi sponsor ed incrementerebbe il merchandising. Non è escluso che il Paris Saint Germain presenti una ricca offerta per il portoghese, anche se l'intenzione della Juventus sarebbe quella di non cederlo.

Come al solito, però, in queste occasioni sono spesso i giocatori che decidono, se CR7 dovesse avallare un suo trasferimento, difficilmente la Juventus si opporrebbe. Come scrive la stampa spagnola, in questo caso la società bianconera non si farebbe trovare impreparata e avrebbe già pronto un sostituto di Cristiano Ronaldo. Il giocatore che piace in particolar modo alla dirigenza bianconera è la punta del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Haaland possibile obiettivo di mercato se dovesse partire Cristiano Ronaldo

Secondo alcuni media sportivi spagnoli la Juventus, durante il prossimo Calciomercato estivo, potrebbe decidere di investire su Haaland qualora Cristiano Ronaldo decidesse di fare una nuova esperienza professionale.

L'eventuale cessione del portoghese garantirebbe almeno 60-70 milioni di euro, oltre ad un risparmio di 60 milioni di euro lordi sul monte ingaggi della Juventus. Situazione che favorirebbe un eventuale investimento per la punta norvegese del Borussia Dortmund, valutato circa 80 milioni di euro (fonte transfermarkt).

A favorire l'eventuale arrivo di Haaland a Torino potrebbe essere il suo agente sportivo Mino Raiola, da sempre vicino professionalmente alla Juventus.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato su un presunto arrivo di Haaland in caso di partenza eccellente (quella di Cristiano Ronaldo) non trova conferme fra i media sportivi italiani.

Gran parte di questi, infatti, sottolineano come la destinazione probabile della punta norvegese sia la Premier League, con Manchester United e Liverpool principali candidate al suo acquisto. Per quanto riguarda la Juventus, invece, la crisi economica dovuta al coronavirus potrebbe condizionare le trattative di mercato. Non è escluso che la società bianconera attinga soprattutto al mercato dei parametri zero. Si seguono infatti David Alaba del Bayern Monaco, Sergio Ramos del Real Madrid, Angel Di Maria del Paris Saint Germain e Memphis Depay del Lione. In Italia, invece, i giocatori che si liberano a giugno 2021 e che piacciono alla Juventus sono Donnarumma e Hakan Calhanoglu del Milan e Milik del Napoli.