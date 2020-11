La Juventus nella mattinata del 3 novembre si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista della sfida contro il Ferencvaros. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha lasciato Torino per trasferirsi a Budapest. Per l'Ungheria è partito anche Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino ha smaltito il problema accusato contro la Dynamo Kiev e adesso è pronto a dare una mano alla sua squadra. Per il match contro il Ferencvaros dovrebbe esserci il ritorno tra i titolari di Cristiano Ronaldo. CR7, contro lo Spezia, è tornato in campo dopo aver superato la Covid-19 e adesso è pronto per giocare dal primo minuto.

Insieme a lui dovrebbe esserci Alvaro Morata, mentre Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina.

Pirlo farà qualche cambio

La Juventus, nel tardo pomeriggio, è arrivata a Budapest dove il 4 novembre affronterà il Ferencvaros. Andrea Pirlo per la sfida di Champions League farà qualche cambio di formazione. Il tecnico bresciano dovrà fare a meno di Merih Demiral che sarà squalificato. Al suo posto ritornerà Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino ha smaltito il problema accusato contro la Dynamo Kiev e domani sarà in campo con Leonardo Bonucci e Danilo. Anche negli altri reparti ci saranno alcune novità visto che domenica 8 novembre, la Juventus sarà impegnata contro la Lazio. Per questo motivo, contro il Ferencvaros Paulo Dybala dovrebbe riposare.

Il numero 10 juventino viene da tre partite da titolare e soprattutto è apparso molto indietro di condizione. Dunque, al fianco di Alvaro Morata ci sarà Cristiano Ronaldo. Per CR7 ci sarà la prima sfida della stagione di Champions League. Anche a centrocampo potrebbe esserci qualche cambio. Infatti, Adrien Rabiot tornerà tra i titolari e al suo fianco dovrebbe esserci Arthur.

Mentre Bentancur dovrebbe godere di un turno di riposo. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Uno dei dubbi di formazione, invece, riguarda la trequarti dove agirà uno fra Weston McKennie e Aaron Ramsey. In ogni caso, Andrea Pirlo risolverà i dubbi di formazione solo dopo la riunione tecnica che si terrà nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre.

La carica di Leonardo Bonucci

Questa mattina 3 novembre, la Juventus si è allenata alla Continassa e poi la squadra è partita alla volta di Budapest. I bianconeri sono apparsi piuttosto di buon umore e i sorrisi di certo non sono mancati. Poi ovviamente, i giocatori si sono concentrati sulla seduta di lavoro e la squadra si è allenata con grande applicazione. Leonardo Bonucci con un post su Instagram ha spiegato che lui e i suoi compagni sono pronti per un'altra notte di Champions League.