Separati in casa o poco meno, Sami Khedira è ormai da tempo fuori dal progetto Juventus. Il tedesco, che con i Campioni d’Italia ha vinto cinque Scudetti in altrettante stagioni, è ai margini da quasi un anno. Complici i tanti acciacchi fisici che purtroppo lo hanno fermato in tante occasioni. Il suo stipendio da sei milioni di euro pesa però non poco sulle casse del club piemontese. Il centrocampista 33enne, così come Matuidi, in estate era nella lista dei partenti. Ma se il francese ha trovato squadra negli Stati Uniti d’America, il teutonico non solo non ha cambiato club, ma non ha nemmeno trovato l’accordo con la società per un’eventuale rescissione.

Juventus, l’occasione di cedere Khedira arriva dalla Premier

Così Sami Khedira è rimasto alla Juventus, ma complici anche gli arrivi di Arthur e Mckennie, non è mai sceso in campo in questa stagione. Andrea Pirlo ha deciso di escluderlo dalla lista per la Champions League, così le occasioni di provare a riprendersi il proprio posto in campo si sono ridotte al lumicino. Forse il tedesco pensava di poter ripetere anche in questa stagione il percorso avviato con Maurizio Sarri quando, partito ai margini, si era riuscito a ritagliare spazio importante, prima di essere frenato ancora dagli infortuni.

Una nuova occasione alla Juve per lui però non ci sarà, ma sembra che rispetto alla scorsa estate durante il Calciomercato di gennaio qualcuno possa farsi avanti.

Secondo il Sun ci sarebbero almeno tre squadre di Premier League interessate all’acquisto di Khedira. La prima è il Manchester United che dopo il colpo Cavani punterebbe su un altro giocatore esperto per rinforzarsi. Le voci riportate dal quotidiano inglese parlano anche di un corteggiamento del Tottenham che con Mourinho è tornato ad occupare i piani altissimi della Premier League.

La terza via potrebbe portare all’Everton di Carlo Ancelotti che in effetti in mezzo al campo avrebbe bisogno di un giocatore di classe per tentare di restare agganciato al treno delle big.

Le parole al miele di Khedira per Mourinho e Ancelotti

Con la fine dell’esperienza alla Juventus si starebbe quindi per chiudere anche la carriera italiana di Khedira.

Il giocatore, che ha militato anche nel Real Madrid in Spagna e ovviamente in patria in Bundesliga con lo Stoccarda, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Inghilterra. Lo stesso centrocampista ai microfoni di Sky Germania ha ammesso che giocare in Premier è “Un sogno che aveva fin da bambino”. Un amore cresciuto nel tempo “Ho visto molte gare del campionato inglese fin da quando ero ragazzo – ha aggiunto il giocatore – e mi sono sempre divertito a giocare in Champions contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio di questo Paese mi ha sempre impressionato”.

Adesso bisognerà vedere se il tedesco riuscirà a realizzare il suo sogno. Lui nel frattempo si porta avanti e inizia ad analizzare quelli che potrebbero essere i suoi nuovi allenatori.

Partendo da Mourinho, che tra l’altro lo ha già allenato: “lo ammiro per la sua personalità, è un grande allenatore, è un vincente” e arrivando a Carlo Ancelotti “Sta facendo un grande lavoro, è uno degli allenatore che mi ha impressionato”. Per Khedira la Juventus sembra già il passato, a gennaio potrebbe attenderlo la Premier e per i bianconeri sarebbe un gran bel risparmio a livello economico.