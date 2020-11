La Juventus il 24 novembre sarà in campo per affrontare il Ferencvaros. Per arrivare al meglio a questa sfida i bianconeri si sono ritrovati in mattinata alla Continassa per svolgere la rifinitura. In questa seduta, Andrea Pirlo ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. I nodi più grandi da sciogliere sono a centrocampo. Infatti, sulla corsia di destra è aperto il ballottaggio tra Weston McKennie e Dejan Kulusevski. In mezzo, invece, dovrebbe esserci il rientro di Rodrigo Bentancur. Un’altra importante novità di formazione riguarda l’attacco dove dovrebbe esserci il ritorno di Paulo Dybala.

Qualche cambio di formazione per la Juventus

Andrea Pirlo, contro il Ferencvaros, farà qualche cambio di formazione rispetto al match contro il Cagliari. Il tecnico bresciano dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Dunque, le scelte in attacco saranno obbligate e Andrea Pirlo sulla corsia di sinistra inserirà Alex Sandro. Il brasiliano è reduce da uno stop di un mese e mezzo e contro il Ferencvaros dovrà essere in campo dal primo minuto. Oltre, ad Alex Sandro, in difesa, ci saranno Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt e Danilo. A centrocampo, invece, Pirlo farà qualche rotazione per far riposare chi ha giocato di più. I principali indiziati per rifiatare sono Dejan Kulusevski e Adrien Rabiot.

Al posto dello svedese ci dovrebbe essere Weston McKennie, mentre al fianco di Arthur si dovrebbe rivedere Rodrigo Bentancur. Sulla sinistra, invece, ci sarà la conferma di Federico Bernardeschi che contro il Cagliari ha fatto molto bene. In attacco, la Juventus confermerà Cristiano Ronaldo e al suo fianco dovrebbe rivedersi Paulo Dybala.

Mentre Alvaro Morata potrebbe godere di un turno di riposo. In ogni caso, Andrea Pirlo si prenderà ancora qualche ora per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e comunicherà la sua scelta solo nella riunione tecnica che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi 24 novembre.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

La Juventus ritrova Ramsey

La Juventus, al termine della rifinitura mattutina, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Ferencvaros. Per questa sfida mancheranno Bonucci, Chiellini e Demiral, mentre Pirlo ritroverà Ramsey. Ecco la lista dei convocati della Juventus: Buffon, Szczesny, Israel, Pinsoglio; Danilo, Frabotta, Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt, Dragusin; Bentancur, Arthur, Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, McKennie, Ramsey, Portanova; Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata.