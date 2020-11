La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società protagoniste del Calciomercato invernale. I bianconeri però proveranno soprattutto a piazzare alcuni esuberi di mercato, magari gettando le basi per gli acquisti per il prossimo calciomercato estivo. Uno dei possibili partenti potrebbe essere il centrocampista Sami Khedira, ormai fuori rosa con i bianconeri. Il tedesco continua ad allenarsi con la squadra ma non è mai stato convocato per le partite di Serie A. Probabile quindi un suo addio, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2021. Come scrive il sito Fichajes.net, fra le società interessate all'acquisto del centrocampista tedesco ci sarebbe anche il Tottenham.

Khedira sarebbe una richiesta specifica di José Mourinho, tecnico che ha avuto modo di allenarlo anche nella sua precedente esperienza professionale al Real Madrid. In una recente intervista il centrocampista aveva sottolineato che uno dei sogni da bambino era quello di giocare in Premier League. Sogno che potrebbe quindi concretizzarsi a gennaio.

Mourinho sarebbe interessato all'acquisto di Khedira

Secondo il sito sportivo spagnolo Mourinho starebbe lavorando all'acquisto di Sami Khedira per gennaio. Il centrocampista potrebbe arrivare gratis, rescindendo il suo contratto (in scadenza a giugno 2021) con la Juventus. In questo modo la società bianconera andrebbe a risparmiare circa 6 milioni di euro lordi dell'ingaggio del giocatore.

Non solo il Tottenham, anche l'Everton sarebbe interessato all'acquisto del centrocampista tedesco. Potrebbe quindi definirsi una sfida tutta inglese per l'acquisto dell'ex nazionale tedesco. Tale cessione potrebbe portare la Juventus ad investire a gennaio sull'acquisto di un altro centrocampista.

Il mercato della Juventus

Attualmente nella rosa della Juventus ci sono quattro centrocampisti, ovvero Bentancur, Rabiot, Arthur Melo e Weston McKennie. In questo inizio stagione il tecnico Andrea Pirlo li sta facendo ruotare, un turnover che potrebbe rappresentare anche un segno di insoddisfazione nei confronti delle prestazioni dei prima menzionati.

Per questo non è escluso l'arrivo di un nuovo centrocampista, che abbia soprattutto caratteristiche di impostazione. Nelle ultime ore si parla di una possibile offerta per Houssem Aouar, finito fuori rosa al Lione per motivi disciplinari. La richiesta dei francesi (60 milioni di euro) però non aiuta un'eventuale trattativa fra le parti. Più abbordabile un eventuale investimento per Manuel Locatelli, anche se sembra difficile che il Sassuolo possa privarsene a stagione in corso. Il giocatore potrebbe arrivare per circa 35 milioni di euro. La società emiliana potrebbe avallare anche un pagamento dilazionato, formula gradita alla Juventus.