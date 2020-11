La Juventus da sabato 21 novembre inizierà un ciclo di dieci partite tra campionato e Champions League. Da queste sfide i tifosi bianconeri hanno grandi aspettative. Infatti, la partita contro la Lazio ha lasciato l'amaro in bocca per quanto riguarda il risultato, ma dal punto di visto del gioco la squadra si è espressa bene, per questo motivo le aspettative dei sostenitori della Juventus sono alte. Tra i tifosi bianconeri più ottimisti c'è l'atleta azzurro Filippo Tortu. Su Libero, Tortu ha parlato proprio della sua squadra del cuore: "Credo molto in Pirlo, sono convinto che sarà destinato a rivoluzionare il gioco del calcio come Guardiola".

Dunque, la fiducia di Filippo Tortu nei confronti dell'allenatore bianconero è totale e le sue aspettative sono molto alte.

Filippo Tortu e la Juventus

Filippo Tortu, oltre ad essere un grande atleta, è anche un grandissimo tifoso della Juventus. La stella azzurra dell'atletica ha grande fiducia nel club bianconero: "È un’ottima Juve, sta prendendo forma e ci regalerà grandi soddisfazioni". Filippo Tortu ha anche grande fiducia in Andrea Pirlo e pensa che il tecnico bresciano possa rivoluzionare il calcio. Infine, Tortu ha voluto lanciare una sfida a Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado: "Appena torneremo alla normalità mi piacerebbe sfidare in pista sui 100 Cristiano e Cuadrado". Infine, l'atleta ha spiegato che un giorno gli piacerebbe potersi allenare alla Continassa con i campioni della Juventus.

La Juventus pensa alla gara contro il Cagliari

I tifosi della Juventus come Filippo Tortu non vedono l'ora di rivedere in campo la loro squadra, ma fortunatamente i sostenitori bianconeri non dovranno aspettare molto. Infatti, la Vecchi Signora da sabato 21 novembre riprenderà a giocare sia in campionato che in Champions League.

Per questo motivo, questa mattina 18 novembre, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Cagliari. La squadra bianconera ha lavorato ancora senza i nazionali che rientreranno nei prossimi giorni. Per la gara contro il Cagliari mancheranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma fortunatamente Andrea Pirlo ritroverà Matthijs de Ligt.

L'olandese dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Per il match contro il club sardo, la Juventus spera di recuperare Federico Chiesa. Il numero 22 juventino, ieri 17 novembre, ha lavorato ancora a parte così come Ramsey e Dybala. Dunque, in vista della partita di sabato ci sono diverse situazioni da tenere sotto controllo. La Juventus, però, già da domani 19 novembre dovrebbe ritrovare i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Kulusevski e Adrien Rabiot. Mentre gli ultimi che faranno ritorno alla base saranno i sudamericani Arthur, Danilo, Bentancur e Cuadrado. La Juventus, giovedì 19 novembre, si ritroverà nuovamente alla Continassa per continuerà ad allenarsi e la seduta sarà in programma al pomeriggio.