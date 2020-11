Giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21 si giocherà Milan-Lille, match valido per il terzo turno del girone H di Europa League. I rossoneri, durante la seconda giornata della competizione, hanno fatto bottino pieno nel match casalingo contro lo Sparta Praga conclusosi 3-0, grazie alle reti di Dalot, Brahim Diaz e Leao. I mastini, invece, hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Celtic, dove alle reti di Celic e Ikonè (per i francesi) ha risposto la doppietta di Elyounoussi (per gli scozzesi).

Le statistiche tra le due squadre durante gli unici due incontri ufficiali disputati vedono il Milan in vantaggio avendo conquistato la vittoria in un'occasione, mentre un match è terminato a reti inviolate.

Milan, da valutare le condizioni di Theo Hernandez

Mister Pioli e il suo Milan si trovano in prima posizione del girone H a punteggio pieno, con sei goal all'attivo e uno subito in due incontri disputati. Per centrare la terza vittoria consecutiva nella competizione, e distanziare il Lille di cinque lunghezze, il tecnico ex Inter potrebbe puntare nuovamente per il 4-2-3-1, con Tatarusanu come estremo difensore. Per il reparto difensivo ci saranno buone chance di vedere dal primo minuto Dalot e Calabria come terzini, mentre la coppia Kjaer-Romagnoli si posizionerà al centro. Sulla mediana dovremmo vedere come titolari Kessiè e Tonali. A trequarti campo, infine, gli interpreti saranno probabilmente Calhanoglu, Castillejo e Brahim Diaz che avranno il compito di fornire palle goal al vertice d'attacco Zlatan Ibrahimovic.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Theo Hernandez che, se recuperato, potrebbe prendere il posto di Dalot in difesa.

Lille, 4-4-2 per insidiare i rossoneri

Christophe Galtier e il suo Lille militano in seconda posizione a -2 proprio dalla banda di Pioli, quindi un'eventuale vittoria li catapulterebbe nella vetta solitaria della classifica.

Lo stato di forma dei rossoneri, però, non lascia affatto presagire un match agevole e per ribaltare i pronostici il tecnico francese potrebbe optare per un classico 4-4-2, con Maignan in porta. Quartetto arretrato che dovrebbe essere formato da Celik e Bradaric ai lati, con Fonte e Botman a far da schermo centrale.

In mezzo al campo, invece, potremmo vedere come titolari Araujo, André, Sanches e Bamba. Tandem offensivo che avrà buone possibilità di essere affidato a Jonathan Ikoné e Burak Yılmaz.

Le probabili formazioni di Milan-Lille:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot (Hernandez), Kessiè, Tonali, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Lille (4-4-2): Maignan, Celik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, André, Sanches, Bamba, Ikoné, Yilmaz.

Allenatore: Christophe Galtier.