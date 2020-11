Domenica 8 novembre alle ore 20:45 si giocherà Milan-Hellas Verona, incontro valido per il 7° turno di Serie A. I rossoneri, nella sesta giornata, hanno avuto la meglio in trasferta con l'Udinese di Gotti vincendo per 2-1, grazie alle reti di Kessiè e Ibrahimovic intervallate dall'inutile rete di De Paul per i friulani. Gli scaligeri, invece, hanno fatto bottino pieno tra le mura amiche contro il Benevento di Filippo Inzaghi col risultato di 3-1, con goal di Lazovic e doppietta di Barak (per i gialloblu) a cui nulla ha potuto la segnatura di Lapadula (per i campani).

Le statistiche tra le due squadra durante le ultime cinque partite giocate in campionato, vedono perfetto equilibrio con due vittorie per parte e un match conclusosi in pareggio.

Milan, torna Gigio Donnarumma in porta

Stefano Pioli e il suo Milan militano in prima posizione nella classifica con 16 punti ottenuti in sei incontri disputati e col probabile rientro di Gigio Donnarumma nella rosa le chance di continuare il trend positivo in campionato dovrebbero aumentare. Per avere la meglio sui mastini, il tecnico ex Inter potrebbe optare ancora una volta per il 4-2-3-1, con rientro di Donnarumma come estremo difensore. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Theo Hernandez e Dalot come terzini, mentre la coppia Kjaer-Romagnoli dovrebbe far da schermo centrale. Sulla linea mediana sembrano esserci pochi dubbi sull'impiego dal primo minuto di Kessiè e Bennacer.

A trequarti campo, invece, i titolari dovrebbero essere Saelemaekers, Leao e Calhanoglu a supporto dell'unica punta Zlatan Ibrahimovic. Da valutare le condizioni di Calabria e Castillejo, mentre Musacchio sarà ancora out per 15 giorni circa.

Hellas Verona, ballottaggio Empereur-Gunter in difesa

Mister Juric e il suo Verona si trovano in settima posizione di classifica con 11 punti fatti e sono, al momento, la miglior difesa del campionato con tre reti subite in sei match disputati.

Per provare ad impensierire la compagine rossonera, l'allenatore ex Genoa potrebbe decidere di schierare il 3-4-2-1, con Silvestri tra i pali. Qualche dubbio sembra esserci in difesa dove vi saranno i ballottaggi tra Empereur e Gunter oltre che tra Ceccherini e Magnani. Ad essere avanti nelle gerarchie sembrano esserci Ceccherini e Empereur con Lovato che si piazzerà a centro difesa.

In mezzo al campo, invece, i titolari dovrebbero essere Tameze e Ilic a far da schermo con Lazovic e Dimarco ad agire come ali. I trequartisti dell'incontro, infine, potrebbero essere Barak e Zaccagni che avranno il compito di fornire palle goal al vertice offensivo Kalinic.

Le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Empereur (Gunter), Lovato, Ceccherini (Magnani), Dimarco, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Zaccagni, Kalinici.

Allenatore: Ivan Juric.