Domenica 8 novembre alle ore 12:30 si giocherà Lazio-Juventus, match valido per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti, durante il sesto turno, hanno fatto bottino pieno fuori dalle mura amiche nel rocambolesco 4-3 contro il Torino di Giampaolo: per la Lazio hanno segnato Pereira, Milinkovic-Savic, Immobile (rigore) e Caicedo allo scadere. Al Torino non sono bastate le reti di Bremer, Belotti (rigore) e Lukic. La Juventus, invece, ha asfaltato in trasferta lo Spezia di mister Italiano vincendo per 4-1, con le reti di Morata, Rabiot e doppietta di Cristiano Ronaldo a cui ha risposto inutilmente Pobega per gli spezzini con il gol del momentaneo pareggio.

Lazio, Reina possibile titolare al posto di Strakosha

Simone Inzaghi e la sua Lazio si trovano al decimo posto in classifica con dieci punti ottenuti in sei gare disputate, e per il blasone biancoceleste sembra un bottino magro al momento. Per ridare verve al loro campionato non c'è migliore occasione che provare a fare punti contro i bianconeri, e per riuscire in tale intento il tecnico piacentino potrebbe scegliere il 3-5-2, con Reina come estremo difensore. I tre di difesa dovrebbero essere Acerbi, Hoedt e Luiz Felipe, In mezzo al campo, invece, dovremmo vedere dal primo minuto Fares come ala sinistra e Patric sul versante opposto, con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Akpa Akpro a far da schermo centrale.

Tandem offensivo che, con ogni probabilità, sarà affidato a Correa ed uno tra Muriqui e Immobile; il giocatore napoletano avanti nelle gerarchie se risulterà negativo al tampone dopo il caos che lo ha tenuto fuori dalla Champions League. Da valutare le condizioni di Lazzari e Luis Felipe, mentre saranno ancora out Lulic, Vavro, Radu ed Escalante.

Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, si è espresso in merito all'esclusione di Leiva, Strakosha e Immobile dalla partita europea con lo Zenit, esprimendo il suo ottimismo verso la risoluzione della faccenda già dal match coi bianconeri, previo tamponi negativi s'intende. Il ds, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha sottolineato come i tamponi consegnati alla Procura - recatasi più volte a Formello - siano stati regolari e che l'equivoco con la Uefa sia nato in merito ad alcuni valori, considerati in maniera diversa per competizioni nazionali o europee.

Juventus, probabile panchina per Kulusevski

Mister Pirlo e la sua Juventus si trovano al momento in terza posizione con dodici punti a quattro lunghezze dal Milan di Pioli che guida la classifica con sedici punti. Per risalire posizioni in Serie A e per provare ad avere la meglio sulla compagine di Inzaghi, l'allenatore bianconero potrebbe optare per un propositivo 4-3-3, con Szczesny a difesa dei pali. Cuadrado e Danilo dovrebbero essere i terzini dell'incontro, mentre al centro ci sarà la collaudata coppia Bonucci-Chiellini. Cerniera di centrocampo che potrebbe essere composta da Arthur al centro con McKennie alla sua sinistra e Bentancur sulla destra. Tridente offensivo, infine, che sarà formato presumibilmente da Chiesa, Ronaldo e Morata, con Dybala e Kulusevski pronti a subentrare a match in corso qualora il tecnico lo riterrà necessario.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus:

Lazio (3-5-2): Reina (Strakosha); Acerbi, Hoedt, L. Felipe; Patric, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpro, Fares; Immobile (Muriqi), Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur; Chiesa, Ronaldo, Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo.