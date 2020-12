La pausa per le festività natalizie servirà alla Juventus per ricaricare le pile dopo la sconfitta contro la Fiorentina ma allo stesso tempo sarà utile per dedicarsi al mercato. Potrebbero infatti arrivare già a gennaio un centrocampista ed una punta. Gli obiettivi principali sono Paul Pogba e Arkadius Milik. Proprio sulla punta del Napoli si è espresso anche il giornalista sportivo Carlo Alvino, noto tifoso della squadra campana. In una recente intervista il giornalista ha dichiarato che secondo lui è probabile ci sia già un'intesa fra Milik e la Juventus per il trasferimento della punta a Torino a parametro zero la prossima stagione.

Milik potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Il giornalista sportivo Carlo Alvino, in una recente intervista, ha dichiarato: "Voglio pensare male, Milik ha già chiuso con la Juventus a parametro zero e perciò vuole andar via a scadenza". Si è poi soffermato anche su una vertenza fra la punta ex Ajax e la società campana in riferimento ad una vicenda legata ad una sponsorizzazione lanciata dal giocatore sui suoi social. Da contratto stipulato con il Napoli infatti l'ex Ajax non può utilizzare il suo nome per ottenere introiti da sponsorizzazioni. Evidente quindi, secondo Alvino, come la decisione di Milik di trasferirsi a parametro zero alla Juventus potrebbe rappresentare non solo una scelta professionale ma anche un vero e proprio dispetto del giocatore nei confronti della società campana.

Il mercato della Juventus

La Juventus però sarebbe alla ricerca di una punta già da gennaio. Per questo non è escluso che si possa anticipare l'arrivo di Milik già durante il Calciomercato invernale. Sarà però difficile trattare con il Napoli, anche perché la società campana vorrebbe almeno 18-20 milioni di euro dalla cessione del suo giocatore. Si starebbe lavorando inoltre all'acquisto di un centrocampista di qualità.

L'idea è investire già da gennaio su Paul Pogba, il mediano del Manchester United potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Si parla di una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro per il francese, che va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società inglese.

La Juventus distante dalla vetta della classifica

La Juventus chiude il 2020 in maniera davvero pesante dal punto di vista giuridico e sportivo.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti annullato la sentenza del Giudice Sportivo in merito alla sconfitta a tavolino per i campani in Juventus-Napoli, togliendo anche il punto di penalizzazione comminato alla squadra di Gattuso. Questo significa che il match previsto ad ottobre dovrà necessariamente rigiocarsi. Allo stesso tempo la sconfitta contro la Fiorentina martedì 22 dicembre complica il cammino in campionato degli uomini di Pirlo.