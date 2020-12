La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale. La società bianconera dovrà prima pensare alle cessioni per poi effettuare delle operazioni in entrata. Quasi certamente gran parte degli investimenti si baseranno sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Gli obiettivi di mercato riguarderebbero soprattutto dei calciatori per il centrocampo e l'attacco. Si starebbe cercando innanzitutto un mediano in grado di garantire un cambio di passo alla manovra bianconera, mentre per il reparto offensivo ci sarebbe l'esigenza di avere una valida alternativa ad Alvaro Morata.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus a gennaio potrebbe andare anche su un terzino sinistro che verrebbe acquistato come vice Alex Sandro. In un primo momento erano circolati i nomi di Marcelo del Real Madrid e di Emerson Palmieri del Chelsea, ma in queste ultime ore è spuntato un presunto interesse per Oleksandr Zinchenko.

Zinchenko sarebbe l'alternativa ad Alex Sandro

Secondo la stampa inglese la Juventus starebbe valutando l'opportunità di prelevare a gennaio il terzino sinistro del Manchester City Oleksandr Zinchenko. Il classe 1996 è scivolato in fondo alle gerarchie del tecnico Guardiola, e non a caso finora ha raccolto appena una presenza in Premier League. Per questo motivo i Citizens potrebbero anche essere disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Sull'esterno difensivo ucraino ci sarebbero sia la Juventus che il Napoli. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Si tratta di un terzino sinistro abile anche nelle proiezioni offensive, e di conseguenza potrebbe anche giocare a centrocampo sulla fascia mancina, o adattarsi come centrale in mediana. Nonostante la giovane età, Zinchenko vanta già un buon bagaglio di esperienza con la nazionale ucraina: ha esordito quando aveva 19 anni, e finora ha disputato 35 partite realizzando anche 5 gol.

I probabili investimenti della Juventus a gennaio

Come abbiamo anticipato in apertura, la Juventus si starebbe muovendo per puntellare anche il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo l'obiettivo principale della società torinese sarebbe ancora Paul Pogba. Questi sembra ormai destinato a lasciare il Manchester United, e se ciò non dovesse accadere a gennaio, se ne riparlerebbe nel prossimo mercato estivo.

I bianconeri però vorrebbero provare ad anticipare i tempi, proponendo ai Red Devils un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Nella prossima stagione invece potrebbe arrivare a Torino il centravanti Arkadiusz Milik. L'attaccante del Napoli andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2021, e dunque potrebbe passare alla Juventus a parametro zero.