La Juventus è pronta ad affrontare tre partite molto importanti per la classifica di Serie A. Da qui alla pausa per le festività natalizie la squadra di Pirlo giocherà contro Atalanta, Parma e Fiorentina. Tre successi potrebbero portare i bianconeri a ridosso della prima posizione, attualmente distante quattro punti. Gennaio sarà un mese altrettanto importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche per il mercato. Non è un caso che in questi giorni le indiscrezioni di mercato stanno riempiendo gran parte delle prime pagine dei giornali sportivi. Fra queste spicca il continuo corteggiamento del Manchester City per il difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Il recente rinnovo di contratto del tecnico catalano per altre due stagioni con la società inglese potrebbe portare all'ennesimo tentativo di acquisto del nazionale italiano. Non è una novità la stima di Guardiola per Bonucci. Sembra però difficile che la Juventus decida di privarsi del suo difensore centrale, considerando anche un contratto che lo lega alla società bianconera fino a giugno 2024.

Guardiola avrebbe chiesto Bonucci: lo vorrebbe al City

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un concreto interesse di Pep Guardiola per Leonardo Bonucci. Il tecnico spagnolo infatti considererebbe il difensore centrale della Juventus il riferimento ideale da cui far partire le azioni del Manchester City dal settore difensivo. La Juventus però ha dimostrato di voler puntare sul suo centrale, destinato ad ereditare la fascia di capitano di Chiellini.

Il recente rinnovo di contratto fino a giugno 2024 conferma la volontà della Juventus e del giocatore di continuare insieme anche per le prossime stagioni. Bonucci ha obiettivi importanti sia con la squadra bianconera che con la nazionale italiana. Con la Juventus proverà a conquistare l'ennesimo scudetto ed ad arrivare fino in fondo in Champions League.

In nazionale invece lo aspettano gli Europei 2021, la Nations League e il Mondiale in Qatar nel 2022.

Il mercato della Juventus

Sembra quindi difficile una partenza di Bonucci, anche perché non è escluso che Chiellini lasci il calcio a fine stagione a causa dei continui infortuni muscolari. Più probabile invece che possa lasciare a titolo definitivo a fine stagione Daniele Rugani.

Intanto sembra evidente l'intenzione da parte del tecnico Andrea Pirlo di valorizzare in prima squadra il difensore centrale Radu Dragusin. Il classe 2002 ha già esordito in Champions League contro la Dinamo Kiev ed in campionato contro il Genoa nell'ultima giornata di campionato. Da valutare anche Luca Coccolo, centrale classe 1998 della Juventus under 23 che potrebbe essere integrato gradualmente nella prima squadra.