Il caso Juventus-Napoli è destinato ad alimentare le prime pagine dei giornali sportivi da qui ad almeno i primi giorni di gennaio. Come è noto, infatti, la società campana ha presentato il ricorso al terzo grado di giudizio, ovvero al Collegio di Garanzia del Coni. Lo ha ufficializzato di recente Aurelio De Laurentiis, che ha confermato di confidare nella giustizia. In appoggio alle parole del massimo dirigente campano è intervenuto anche il noto giornalista sportivo e tifoso napoletano Raffaele Auriemma che, in un'intervista a Radio Marte, ha fatto la sua considerazione sulla vicenda. Il giornalista sportivo ha dichiarato: "I giudici del Collegio di Garanzia del Coni devono passarsi una mano sulla coscienza, pensino bene a cosa fare".

Auriemma ha poi confrontato il caso Juventus-Napoli e quello Reggiana-Salernitana. Il giornalista sportivo ha spiegato: "La Reggiana ha ricevuto una sconfitta a tavolino contro la Salernitana anche perché non ha prodotto la documentazione Asl, cosa che invece ha fatto il Napoli".

Raffaele Auriemma su Juventus-Napoli

Raffaela Auriemma ha poi proseguito la considerazione sottolineando come la Reggiana abbia sì ricevuto la sconfitta a tavolino ma non il -1 in classifica "perché il Giudice di Serie B la riteneva una punizione eccessiva". Per questo, secondo Auriemma, andrebbe rivisto il giudizio su Juventus-Napoli. A tal proposito si è espresso recentemente anche Rino Gattuso. Il tecnico ha infatti dichiarato nel post partita di Crotone-Napoli che la sua squadra si sente 21 punti in classifica e non 20.

Evidente il riferimento al punto di penalizzazione comminato alla squadra campana.

La sentenza Juventus-Napoli

Come è noto, ad inizio ottobre il Napoli non si presentò a Torino per disputare il match di campionato contro la Juventus. Il motivo dietro questa decisione fu l'invito da parte dell'Asl territoriale a non partire per evitare il rischio contagio anche ai giocatori della Juventus. Erano infatti stati riscontrati dei casi positivi fra giocatori (Zielinski e Elmas) e tesserati del Napoli.

Decisione però che andava contro il protocollo stabilito da Figc e Governo che stabiliva che una squadra può far richiesta di non disputare match una sola volta a stagione e solo nel caso ci siano più di dieci positivi fra i giocatori della rosa. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Napoli con la sconfitta a tavolino e con un punto di penalizzazione.

Dietro la scelta di applicare tale sanzione c'è l'indagine effettuata che accerta come il Napoli avesse disdetto il volo per Torino ancora prima che l'Asl territoriale si esprimesse in merito a tale vicenda.

A gennaio dovrebbe arrivare l'esito del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni.