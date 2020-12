In casa Inter il clima è molto teso, soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee in seguito al pareggio per 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì scorso. Una tensione mostrata soprattutto dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, nelle interviste rilasciate nel post partita. Proprio la posizione dell'allenatore ora sarebbe in discussione, con la squadra che è chiamata a dare un segnale importante già nei prossimi impegni, a partire dalla partita di campionato contro il Cagliari, in programma domani alle ore 12:30. Intanto sembrerebbe esserci già il nome del suo possibile sostituto: quel Massimiliano Allegri che Marotta aveva già contattato questa estate prima dell'ormai famoso vertice di Villa Bellini.

Allegri dice no al Psg

Il nome che più di tutti continua ad orbitare intorno alla panchina dell'Inter, soprattutto nelle ultime settimane, è quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sarebbe stato individuato dall'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, come il potenziale sostituto di Antonio Conte.

Il dirigente nerazzurro aveva bloccato Allegri già questa estate quando, prima del vertice di Villa Bellini, sembrava scontato l'addio di Antonio Conte. Secondo la stampa francese, l'allenatore toscano avrebbe deciso di rispedire al mittente le avances del Paris Saint Germain, che lo avrebbe contattato per sondare il terreno viste le difficoltà riscontrate da Tomas Tuchel in questa prima parte della stagione. Allegri, però, vorrebbe restare in Italia per riuscire a fare ciò che mai nessuno era riuscito a fare in precedenza: vincere lo scudetto con le tre big d'Italia, la Juventus, il Milan e l'Inter, appunto.

Difficile pensare ad un suo approdo in nerazzurro già a stagione in corso, mentre appare probabile che l'avvicendamento possa avvenire al termine di quest'annata.

Il possibile avvicendamento

L'avvicendamento tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri sulla panchina dell'Inter potrebbe arrivare la prossima estate. L'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, infatti, rende praticamente impossibile un addio anticipato del tecnico salentino, soprattutto alla luce della crisi economica che, inevitabilmente, ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

L'unica soluzione sarebbero le dimissioni che, però Conte non sembra intenzionato a presentare.

Per questo il matrimonio tra Allegri e i nerazzurri potrebbe arrivare la prossima estate, con il tecnico toscano che potrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno a oltre 7 milioni di euro a stagione. Il toscano è il preferito di Giuseppe Marotta, ma occhio a possibili sorprese e alternative, quali potrebbero essere Marcelino o Simone Inzaghi.