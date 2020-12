Manca sempre meno alla sfida di domenica 3 gennaio 202: il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa affronterà nell'anticipo delle 12:30 l'Inter di Conte a San Siro. Mentre i calciatori continuano i loro allenamenti sul prato verde del centro sportivo Antico Borgo, la dirigenza pitagorica continua a lavorare sul fronte del mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore, sembrerebbe che il Parma di mister Liverani abbia chiesto informazioni per portare in Emilia il centrocampista Jacopo Petriccione, mentre in entrata si registra l'interesse per l'attaccante dello Spezia Andrej Galabinov, protagonista indiscusso della prima storica promozione in Serie A della squadra ligure.

Un centrocampista potrebbe salutare

Con i recuperi dei centrocampisti Ahmad Benali e Luca Cigarini, il Crotone potrebbe cercare di smaltire di poco il reparto centrale. Gli addii quasi certi dei fuori rosa Mattia Mustacchio e Tomislav Gomelt potrebbero aggiungersi a quello del centrocampista Japoco Petriccione. La squadra interessata al centrocampista sarebbe il Parma del tecnico Liverani, che ha già allenato il calciatore proprio nel Lecce. Petriccione con la maglia calabrese è sceso in campo solo 8 volte e il probabile interesse del Parma potrebbe garantire al centrocampista di Gorizia di restare comunque in Serie A e di avere più minutaggio.

Occhi puntati su Galabinov

Se il mercato in uscita stenta a decollare, la dirigenza, insieme al direttore sportivo, continua a lavorare per rafforzare il reparto avanzato che in questa prima parte di stagione ha trovato, e non poco, problemi in fase realizzativa.

Con l'interesse da parte di alcune squadre di Serie B per l'attaccante francese Emmanuel Riviere, il Crotone sarebbe in cerca di un attaccante che possa garantire qualità ed esperienza e in questi giorni il nome caldo sarebbe quello di Andrej Galabinov. Il classe 1988, è un attaccante bulgaro, una prima punta e grazie ai suoi 193cm è un buon colpitore di testa.

Dopo aver vestito diverse maglia tra cui Novara e Genoa, nel 2018 passa allo Spezia e nel luglio 2020 contribuisce, a suon di gol, alla promozione storica dello Spezia nel massimo campionato. In questo campionato è riuscito a realizzare tre reti in tre partite prima di lasciare il prato verde a causa di un infortunio che lo terrà ancora fermo ai box almeno fino a metà gennaio 2021.

Dunque i calabresi aspetteranno probabilmente l'apertura del Calciomercato per iniziare a trattare con il calciatore, anche se lo Spezia non vorrebbe privarsi del giocatore già a gennaio.