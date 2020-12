La Juventus mercoledì 2 dicembre affronterà la Dinamo Kiev nella quinta giornata del girone di Champions League. I bianconeri hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. Sarà un match importante solo per continuare a coltivare le speranze del primo posto nel girone, attualmente occupato dal Barcellona. Il tecnico Andrea Pirlo ha concesso un'intervista a Sky Sport soffermandosi in particolar modo sul match di Champions League. Ha avuto modo di dire la sua anche sulle tante critiche piovute su di lui dopo il deludente pareggio in campionato contro il Benevento. Fra i principali problemi riscontrati dalla sua squadra Andrea Pirlo ha sottolineato che in questo momento manca soprattutto la continuità nel gioco e nei risultati.

Sulle polemiche ricevute da tanti addetti ai lavori e dai tifosi bianconeri ha invece dichiarato: "Ci sono abituato alle critiche, fa piacere perché significa che a qualcuno do fastidio, sono abituato a questo da anni".

Andrea Pirlo sul match di Champions League contro la Dinamo Kiev

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo si è poi soffermato sul match contro la Dinamo Kiev sottolineando che adotterà molto turnover rispetto al match contro il Benevento. L'allenatore bianconero ha dichiarato che Cuadrado e Danilo riposeranno mentre Dybala rimarrà in panchina. A tal riguardo ha aggiunto: "L'argentino partirà dalla panchina, non andiamo a rischiare un giocatore sapendo che Morata sarà squalificato in campionato, giocherà lo spagnolo mentre Dybala lo teniamo per il derby".

Pirlo ha poi sottolineato che questo match sarà importante soprattutto per la crescita della squadra, cercando di proseguire nel progetto tattico intrapreso. Piccola menzione anche per Chiellini (non sarà disponibile per il match di Champions League a causa di un risentimento a una coscia) e per Kulusevski.

Sul centrocampista offensivo svedese ha dichiarato: "È un giocatore importante, ha bisogno di crescere, il percorso che sta facendo è quello giusto". Il tecnico bianconero ha rimarcato il fatto che fa parte del percorso di crescita gli alti e bassi dal punto di vista del rendimento. Ha poi sottolineato che ancora non sa se sarà titolare nel match contro la Dinamo Kiev.

Novità video - Pirlo: "Critiche? Buon segno, vuol dire che diamo fastidio" Clicca per vedere

La probabile formazione contro la Dinamo Kiev

Tenendo conto delle indicazioni di Pirlo nell'intervista a Sky Sport, contro la Dinamo Kiev dovremmo vedere tanto turnover. In porta dovrebbe giocare Szczesny mentre in difesa è probabile possano giocare De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Centrocampo a quattro formato Kulusevski, Bentancur, Rabiot e Bernardeschi, Ramsey dovrebbe giocare trequartista in appoggio a Cristiano Ronaldo e Morata.