La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una punta che possa rappresentare un'alternativa nel settore avanzato. Nelle ultime partite di dicembre si è notato come Pirlo sia stato costretto ad impiegare in maniera continuativa Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata nonostante i tanti impegni ravvicinati. Allo stesso tempo, il tecnico bianconero sembra non vedere come punta Paulo Dybala, per questo già a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo nel settore avanzato. Nelle ultime ore si parla di un possibile arrivo in prestito di Leonardo Pavoletti dal Cagliari. In previsione Calciomercato estivo, invece, dalla Francia è rimbalzata l'indiscrezione di mercato secondo la quale la Juventus starebbe valutando la situazione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

La punta argentina in questi primi mesi è stato condizionato prima dal coronavirus poi da alcuni infortuni che ne hanno condizionato l'impiego. Con l'esonero di Tuchel ed il possibile arrivo di Pochettino al Psg non è escluso che la punta ex Inter possa lasciare la società francese.

Mauro Icardi possibile rinforzo estivo della Juventus

Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dal alcuni giornali sportivi francesi, la Juventus la prossima estate potrebbe investire su Mauro Icardi. Rimane infatti l'esigenza di rinforzare il settore avanzato con innesti di qualità, la punta argentina da sempre è apprezzata dalla dirigenza della Juventus. Potrebbe però rivelarsi una trattativa difficile anche in considerazione del fatto che c'è una clausola sul contratto di Icardi anti trasferimento in Italia, almeno entro giugno 2021.

Se infatti dovesse arrivare alla Juventus la prossima estate, la società bianconera dovrà pagare 15 milioni in più rispetto alla valutazione di mercato reale del giocatore. Tale clausola è stata voluta dall'Inter per evitare che l'argentino potesse essere acquistato proprio dalla società bianconera. Tale situazione però può essere aggirata con il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del giocatore.

Il mercato della Juventus

In Italia, però, non arrivano conferme di un possibile trasferimento di Icardi dal Paris Saint Germain alla Juventus. Anche perché la società bianconera, la scorsa estate, ha deciso di investire sul ritorno di Alvaro Morata, che dovrà essere riscattato la prossima estate (o a giugno 2022). La Juventus per acquistarlo dall'Atletico Madrid dovrà pagare 45 milioni di euro.

In alternativa potrebbe rinnovare il prestito per un altro anno (versando altri 10 milioni di euro) e posticipare il pagamento del cartellino nell'estate 2022. In tal caso la somma che dovrà pagare alla società spagnola fra due anni è di 35 milioni di euro.