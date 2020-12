Il sito Virgilio ha stilato la classifica senza errori arbitrali dopo 10 giornate. Risalta il primo posto dell'Inter, mentre il Milan e la Juventus sono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Tale classifica è stata alimentata da diversi episodi arbitrali controversi avvenuti nella decima giornata di campionato. Tante partite infatti sono finite sotto la lente d'ingrandimento. Fra le più beneficiate dagli episodi arbitrali ci sarebbero proprio il Milan e la Lazio, che hanno un +4 nella classifica senza errori rispetto a quella reale.

Uno dei match più discussi è stato Roma-Sassuolo, partita che ha portato anche all'espulsione per proteste del tecnico Fonseca da parte dell'arbitro Maresca.

Come scrive il sito Virgilio, il 'fischietto' napoletano ha commesso diversi errori. Il primo è la prima ammonizione comminata a Pedro, ritenuta eccessiva, con lo spagnolo che nel primo tempo è stato espulso per secondo cartellino giallo. Andava invece sanzionato con il rosso il fallo del centrocampista emiliano Obiang, autore di un'entrata pesante nei confronti di Pellegrini. Inoltre, sarebbe dovuto essere sanzionato il fallo di mano in area di rigore del difensore del Sassuolo Ayhan.

Fallo da rigore per la Sampdoria non sanzionato da Calvarese

Anche la partita Sampdoria-Milan è stata caratterizzata da alcuni errori, quello più evidente è il fallo da rigore di Romagnoli su Damsgard, che ha colpito con il gomito in area il centrocampista ligure.

Giusto invece l'annullamento del gol della Juventus da parte di Cuadrado per il fuorigioco di Bonucci, così come l'espulsione in Crotone-Napoli del centrocampista dei calabresi Petriccione. Corretta anche la scelta di Manganiello in Hellas Verona-Cagliari, che non ha punito un contatto del difensore Walukiewicz ai danni di Zaccagni.

La classifica senza errori arbitrali

Il sito Virgilio ha dunque stilato la classifica senza errori arbitrali. Dopo 10 giornate al primo posto troviamo l'Inter a 23 punti, secondo e terzo posto per Milan e Juventus, entrambe a 22 punti. Sorprende come gli episodi arbitrali abbiano quindi sfavorito sia i nerazzurri che i bianconeri, con la squadra di Conte e quella di Pirlo che rispetto alla classifica reale hanno +2.

La più agevolata dagli episodi arbitrali è quindi il Milan, che nella classifica reale ha 26 punti mentre in quella senza errori arbitrali ha 22 punti.

Primo posto Inter, poi Milan e Juventus

Fra le penalizzate c'è anche la Roma, con 20 punti nella classifica senza errori arbitrali mentre in quella reale ne ha raccolti due in meno. Anche il Napoli perde un punto, ne avrebbe infatti 21 senza errori mentre attualmente è a 20 punti in Serie A. Passando invece alla zona retrocessione, le più penalizzate in queste prime 10 giornate sono Genoa e Torino. Nella classifica stilata da Virgilio i liguri avrebbero 8 punti mentre in quella reale ne hanno due in meno. Il Torino invece perde un punto fra quella senza episodi arbitrali contro (7 punti) e quella attuale di Serie A (6 punti).

Altra squadra che ha beneficiato di alcuni episodi arbitrali a favore è la Lazio. La squadra di Inzaghi nella graduatoria stilata da Virgilio ha 13 punti, in quella reale invece ne ha quattro in più come il Milan.