L'Inter vive un momento davvero complicato dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il tonfo in Champions League contro il Real Madrid ha messo in evidenza delle difficoltà oggettive da parte della squadra nerazzurra, che già dal match di Serie A contro il Sassuolo proverà a riscattarsi. Nonostante le voci di mercato parlino di un possibile addio di Antonio Conte, attualmente la società non sembrerebbe disposta a esonerare il tecnico pugliese anche per motivi economici. Nelle ultime ore però dalla Spagna è rimbalzata un'indiscrezione in merito alla volontà di Conte di rivoluzionare la rosa dell'Inter per ritornare a ottenere risultati importanti.

Secondo il giornale sportivo spagnolo Don Balon, il tecnico pugliese sarebbe pronto a cambiare diversi giocatori della rosa attuale, avallando anche qualche cessione importante. Potrebbero infatti partire sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez, che vantano estimatori soprattutto in Spagna. Entrambi piacciono al Real Madrid mentre l'argentino sarebbe anche un possibile obiettivo estivo del Barcellona.

Conte avrebbe chiesto l'acquisto di Kanté: potrebbero partire Lautaro e Lukaku

Secondo il giornale sportivo spagnolo, Conte avrebbe chiesto le cessioni Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per finanziare gli investimenti utili al gioco del tecnico pugliese. Quest'ultimo infatti avrebbe individuato nei giocatori del Chelsea N'Golo Kanté e Olivier Giroud i rinforzi necessari per rilanciare le ambizioni dell'Inter.

Il motivo per cui Conte 'sacrificherebbe' Lukaku e Lautaro Martinez sembrerebbe sia che il Chelsea per Kanté vorrebbe almeno 100 milioni di euro. L'indiscrezione riguardante la cessione di entrambe le punte da parte dell'Inter non trova però conferme in Italia. Sembra infatti più probabile una partenza di Lautaro Martinez che non quella di Romelu Lukaku, acquisto voluto proprio da Antonio Conte al suo arrivo all'Inter.

Il mercato dell'Inter

Sembra quindi difficile che l'Inter possa privarsi di entrambe le punte la prossima stagione. Più probabile la cessione di Lautaro Martinez, che piace soprattutto al Barcellona. La società nerazzurra spera di incassare almeno 100 milioni di euro dalla cessione dell'argentino (considerando che ha una clausola da 113 milioni), soldi che sarebbero poi investiti su N'Golo Kanté.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di mercato di gennaio, potrebbero arrivare un terzino sinistro, un centrocampista e una punta. Per la fascia piace Emerson Palmieri mentre sulla mediana tutto passerebbe dall'eventuale cessione di Eriksen. Al suo posto potrebbe arrivare Paredes dal Paris Saint Germain in uno scambio che porterebbe il danese in Francia e l'argentino a Milano. Per quanto riguarda il settore avanzato, qualora dovesse partire in prestito Pinamonti potrebbe arrivare Milik del Napoli.