La punta del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stata recentemente premiata premiata dalla Fifa come giocatore dell'anno. Il classe 1988 ha battuto Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Sono stati decisivi i trofei conquistati dal giocatore la scorsa stagione, in particolar modo il 'Triplete'. La squadra bavarese ha infatti trionfato nel campionato tedesco, nella coppa di Germania e soprattutto in Champions League.

Per l'occasione il centravanti polacco è stato recentemente intervistato da diverse testate internazionali e si è soffermato su tanti argomenti. Proprio sui suoi 'rivali' per il premio Fifa Best Player ha dichiarato: "Da tantissimo tempo Messi e Cristiano Ronaldo siedono allo stesso tavolo, ai vertici, e questo li rende irraggiungibili, per questo non mi sento in grado di stare accanto a loro da questo punto di vista".

Lewandowski ha parlato anche delle sue ultime due stagioni, sottolineando come abbia sicuramente contribuito ai successi del Bayern Monaco grazie a tanti gol. Proprio per questo ha dichiarato ironicamente: "Non riuscendo a stare a tavolo con Messi e Cristiano Ronaldo, posso però invitarli al mio". Si è poi soffermato sui suoi idoli da giovanissimo, menzionando in particolar modo due giocatori italiani.

Gli idoli di Robert Lewandowski

La punta del Bayern Monaco Robert Lewandowski in una recente intervista si è soffermata anche sugli idoli che ha avuto da bambino ed adolescente. Ha infatti dichiarato: "Ammiravo Alessandro Del Piero, Thierry Henry e Roberto Baggio, ma oltre a loro mi hanno fatto sognare i grandi stadi e le loro atmosfere".

La punta del Bayern Monaco ha svelato poi un retroscena di mercato che lo ha riguardato quando giocava al Borussia Dortmund: prima di trasferirsi al Bayern Monaco era stato il Manchester United a volerlo acquistare.

L'ex tecnico degli inglesi Sir Alex Ferguson voleva investire su di lui e lo stesso Lewandowski era interessato a trasferirsi nel campionato inglese. Fu però il Borussia Dortmund a rifiutare il trasferimento del giocatore. Successivamente però, a giugno 2014, passò a parametro zero al Bayern Monaco.

La stagione di Robert Lewandowski

Anche in questa stagione Robert Lewandowski sta dimostrando di essere un giocatore decisivo soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Nel campionato tedesco in 12 partite ha già realizzato 17 reti e 4 assist, mentre in Champions League in quattro partite ha segnato tre gol. Numeri importanti per un giocatore che vuole trascinare il Bayern anche in questa stagione. L'obiettivo della società bavarese non è solo quello di confermarsi a livello nazionale ma anche nelle competizioni europee.