Stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, Kerim Alajbegovic è pronto a giocare in Serie A: su di lui ci sono Juventus, Roma, Napoli e Inter. Intanto il mercato s'infiamma con l'annuncio di Rafa Leao: l'attaccante portoghese ha annunciato la rottura con il Milan e la voglia di giocare in un nuovo campionato, nonostante abbia ribadito di aver sempre dato il 100% per i rossoneri.

Kerim Alajbegovic: la Juve sfida altri club per portarlo alla Continassa

In un post su X, Schira ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Kerim Alajbegovic a Mediaset: "Mi piace la Serie A.

Ci sono diversi club importanti. Juve, Roma, Napoli e Inter sono tutti club di vertice e sono pronto a giocare in un campionato di vertice la prossima stagione".

L'attaccante del Salisburgo che ha contribuito all'eliminazione della Nazionale Azzurra dai Mondiali durante i play off contro la Bosnia, è cresciuto nel vivaio del Bayern Leverkusen ma già da quando aveva 18 anni ha impressionato per le sue qualità di gioco. Il Bayern dopo averlo ceduto al Salisburgo ha inserito una clausola di riacquisto da 8 milioni di euro rispetto ai 22 milioni del valore di mercato.

Kerim #Alajbegovic to Mediaset: “I like #SerieA. There are several big clubs. Let see what happens. #Inter, #Napoli, #Juventus and #ASRoma are all top clubs and I’m ready to play in a top league next season”. #transfers pic.twitter.com/yCiy5nP4lT — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2026

Rafa Leao fuori dal Milan

Intanto Rafa Leao ha annunciato che lascerà il Milan: il centravanti è alla ricerca di nuove sfide e ha precisato che intende giocare in un nuovo campionato, quindi i club di Serie A sono esclusi dal possibile acquisto del giocatore.

Sull'attaccante portoghese aleggia una clausola rescissoria da 175 milioni di euro valida a inizio luglio e un contratto fino al 2028, motivo per cui il club rossonero intende fissare il prezzo del cartellino tra 50-70 milioni di euro. I Mondiali potrebbe aiutare a fissare il prezzo del cartellino, visto che Leao è stato convocato dal Portogallo.

Sul 26enne ci sono diversi club soprattutto in Premier League: il Manchester United, ma anche il Chelsea e l'Arsenal. Seguono Leao da lontano anche il Tottenham, il Liverpool ed il Newcastle. Non sono da escludere anche i club turchi come il Galatasaray e il Fenerbahce, ma ci sono anche le sirene dell'Al Hilal allenata da Simone Inzaghi e dove attualmente c'è l'ex compagno di squadra Theo Hernandez, oppure la Mls americana.