Leo Messi la scorsa estate è stato vicinissimo a lasciare il Barcellona. Una richiesta che la punta argentina ha formalizzato tramite il burofax. Scelta che rifarebbe, come confermato dal giocatore in una recente intervista ad un noto giornale sportivo spagnolo. Tanti gli argomenti affrontati da Leo Messi, dal presente al suo futuro professionale. Ha inoltre parlato degli atleti del mondo dello sport che ritiene dei modelli da seguire. Ha infatti dichiarato: "Ammiro molto Rafa Nadal, Federer, LeBron ed in generale tutti gli atleti che si distinguono nel proprio sport. Nel calcio ammiro Cristiano Ronaldo".

A proposito invece del suo futuro professionale, Leo Messi ha dichiarato che deciderà a fine stagione se rimanere al Barcellona. Ha poi aggiunto: "Il Barcellona è la mia vita, sono qui da quando avevo 13 anni, vivo da più tempo in Spagna che in Argentina". In merito alla scelta di voler lasciare la Catalogna lo scorso calciomercato estivo, ha invece dichiarato che sentiva che si era chiuso un ciclo con la società catalana. Il giocatore è poi rimasto per volontà del Barcellona.

Leo Messi su Suarez e Neymar

La punta argentina Leo Messi ha poi voluto lanciare una frecciatina al Barcellona per la gestione del caso Suarez e per la cessione dell'uruguaiano all'Atletico Madrid. A tal riguardo ha dichiarato: "Mi è sembrato folle quello che è stato fatto a Suarez, per come è stato ceduto gratis ad una società rivale".

A proposito della squadra allenata da Diego Pablo Simeone, Messi ha escluso che il suo futuro professionale possa essere all'Atletico o al Real Madrid. L'argentino poi si è soffermato anche sulla possibilità in futuro di ritornare a giocare con Neymar, suo ex compagno al Barcellona qualche stagione fa. A tal riguardo ci ha tenuto a precisare di aver detto che gli piacerebbe ritornare ad essere compagno di squadra del brasiliano ma non che sia una certezza.

Evidente il riferimento alle indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile trasferimento di Messi la prossima stagione al Paris Saint Germain.

Leo Messi su Pep Guardiola

Leo Messi ha voluto elogiare il suo ex tecnico al Barcellona Pep Guardiola, con il quale ha avuto modo di crescere molto dal punto di vista umano e tecnico. Sulla guida tecnica attualmente al Manchester City ha dichiarato: "Per me Pep è il migliore, è qualcosa di speciale, ti fa vedere le cose in un certo modo".

Messi però ha voluto elogiare anche un altro suo ex tecnico, Luis Enrique, sottolineando come l'attuale commissario tecnico della nazionale spagnola sia molto bravo anche nei piccoli dettagli. Per chiudere l'argomento Guardiola e Luis Enrique ha dichiarato ironicamente: "Ho avuto la 'sfortuna' di aver passato molto tempo coi due migliori". In merito al suo futuro professionale post calcio giocato, ha invece sottolineato che si vede più come direttore sportivo che non come tecnico.