Commentando su X la gara vinta dalla Juventus contro la Roma per 2-1, il giornalista Mirko Nicolino ha sottolineato come l'attuale condizione fisica di Edon Zhegrova, renda il calciatore kosovaro impresentabile ai massimi livelli. Nicolino, citando Spalletti, ha poi evidenziato come i bianconeri non possano permettersi di scendere in campo con un elemento che non garantisca equilibrio alla squadra.

Nicolino: 'Zhegrova? Impresentabile atleticamente, la squadra con lui in campo non ha equilibrio'

Il giornalista Mirko Nicolino ha commentato sul proprio account X la vittoria della Juventus sulla Roma per 2 a 1, premiando alcune individualità bianconere e allo stesso lanciando una stilettata piuttosto evidente a Edon Zhegrova: "La Juventus batte la Roma e consolida il 5° posto, portandosi a un solo punto dal 4° occupato proprio dai giallorossi.

Prestazione molto interessante dei bianconeri, che però consentono alla squadra di Gasperini di restare in partita con una clamorosa ingenuità. Migliore prestazione stagionale per Openda, imprescindibile McKennie, a parte il cross da fermo da cui nasce il secondo gol, impresentabile atleticamente Zhegrova".

Nicolino ha poi rintuzzato sul tema del kosovaro scrivendo in un secondo post: "Eppure il discorso di Spalletti è stato molto chiaro, limpido, lineare: con (questo) Zhegrova la squadra non ha equilibrio. Non ci sono discorsi contra personam".

Il giornalista ha poi fatto un resoconto di quelle che sono le condizioni fisiche di alcuni calciatori bianconeri usciti almeno apparentemente malconci dalla gara contro la Roma: "Nessun problema per Bremer in vista di Pisa-Juventus del 27 dicembre.

Da valutare Conceicao, che anche in assenza di lesioni potrebbe riposare. Rugani subentrato contro la Roma con un affaticamento muscolare, ha rimediato una "lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra". Tra 10 giorni nuovi esami, ma starà fuori 3-4 settimane".

Nicolino, abbandonando il campo da gioco ma restando in tema Juventus, ha poi scritto di un altro argomento piuttosto caldo in queste settimane alla Continassa, la possibile cessione del club bianconero da parte di Exor: "Considerato che, a prescindere due miliardi di euro non sono una cifra congrua, John non ha intenzione di vendere la Juventus né agli arabi né ad altri. Solo Andrea (Agnelli n.d.r) può cambiare gli scenari, ma non nel breve periodo.

Repetita iuvant".

Juventus, luci e ombre nella prestazione di Zhegrova

In base alle parole di Nicolino, si può effettivamente constatare come la prestazione di Zhegrova contro la Roma sia stata piuttosto negativa. Il calciatore kosovaro è riuscito a dare il suo contributo con un bellissimo cross sul quale è poi nato il gol del 2-0 dei bianconeri ma allo stesso tempo ha perso palla in maniera maldestra nell'azione che ha portato i giallorossi a riaprire la gara col gol di Baldanzi. Inoltre il confronto diretto con Wesley ha messo in evidenza tutti i limiti fisici di un calciatore che sta lentamente rientrando da un lungo infortunio.