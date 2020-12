La Juventus nei prossimi mesi potrebbe attingere al mercato rinforzando il centrocampo. Dopo aver inserito la scorsa estate giocatori come Arthur Melo e Weston Mckennie, probabile che la rivoluzione della mediana non si fermerà con loro. Sami Khedira infatti è destinato a lasciare Torino, se non a gennaio, la prossima estate. Andrà infatti in scadenza di contratto a giugno 2021. Altri giocatori che potrebbero essere utilizzati per monetizzare durante il Calciomercato estivo sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, anche se il gallese è stato spesso elogiato da Andrea Pirlo. I due giocatori infatti potrebbero rappresentare un'ottima plusvalenza finanziaria per la Juventus, essendo arrivati a parametro zero nell'estate 2019.

Tutte cessioni che potrebbero finanziare l'acquisto di uno-due centrocampisti. Piacciono in particolar modo Paul Pogba del Manchester United e Nicolò Zaniolo, anche se rimangono trattative complicate anche per il loro prezzo di mercato. Rimane però concreta la possibilità di arrivare a Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo.

Manuel Locatelli possibile acquisto estivo

La Juventus in estate potrebbe investire sul centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Il classe 1998 rimane uno dei giocatori graditi dal tecnico Andrea Pirlo, in quanto garantisce quantità e qualità. L'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha escluso cessioni pesanti durante il calciomercato invernale, probabile quindi che la trattativa venga definita in estate.

Si dovrebbe partire da una valutazione di mercato di 35-40 milioni di euro, ma molto dipenderà anche dalla crescita di Locatelli in questi mesi. Il giocatore infatti potrebbe essere convocato per gli Europei 2021 con la nazionale italiana. In tal caso non è escluso che il suo prezzo possa ulteriormente incrementare. La Juventus però lavora anche a possibili acquisti a parametro zero.

Nella lista di mercato di Paratici infatti ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta valutando la possibilità di investire su giocatori che vanno in scadenza a giugno 2021. Paratici infatti segue il difensore-centrocampista David Alaba e il centrale Jerome Boateng, entrambi del Bayern Monaco.

Piace inoltre il centrocampista offensivo Hakan Calhanoglu, considerato il possibile sostituto di Aaron Ramsey nel caso in cui il gallese venisse ceduto. Il nazionale turco attualmente starebbe trattando il rinnovo di contratto con il Milan. Ci sarebbe però distanza fra offerta della società di Elliott (da circa 3,5 milioni a stagione) e le richieste del giocatore (5 milioni di euro a stagione).