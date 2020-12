Il Milan contro il Sassuolo ha ottenuto un'importante vittoria che la conferma al primo posto in classifica. I rossoneri mantengono un punto sull'Inter e quattro sulla Juventus. Intanto però si avvicina il Calciomercato invernale ed è probabile che la dirigenza decida di regalare qualche innesto al tecnico Stefano Pioli. Le principali esigenze riguardano un difensore e soprattutto una punta. Come centrali piacciono Kabak dello Schalke 04 e Simakan dello Strasburgo, per il settore avanzato viene seguito Scamacca del Sassuolo (attualmente in prestito al Genoa). Nelle ultime ore però arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile acquisto a parametro zero di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Ci riferiamo a Mario Mandzukic, l'ex Juventus attualmente è senza squadra e è pronto a rilanciarsi in un progetto sportivo ambizioso. Il classe 1986 potrebbe rivelarsi un investimento ideale in quanto costerebbe solo d'ingaggio. Inoltre sarebbe l'alternativa ideale di Zlatan Ibrahimovic, sia dal punto di vista fisico che come mentalità vincente.

Mandzukic possibile alternativa a Ibrahimovic

Il Milan potrebbe decidere di regalare a Stefano Pioli una prima punta. Le difficoltà fisiche riscontrate da Ibrahimovic in questo inizio stagione potrebbero portare la società rossonera ad investire nel settore avanzato. L'idea è infatti quella di trovare un'alternativa valida allo svedese, che abbia esperienza internazionale. Piace Mandzukic, l'ex giocatore della Juventus è praticamente senza squadra dall'estate scorsa.

Al Milan ritroverebbe il suo ex compagno di nazionale Rebic. Mandzukic ha dimostrato nella sua esperienza professionale alla Juventus di poter giocare come prima punta ma anche come esterno. Ricordiamo infatti il suo importante lavoro difensivo come esterno del 4-3-3 schierato da Massimiliano Allegri. Per questo potrebbe risultare utile non solo come prima punta ma potrebbe giocare insieme anche ad Ibrahimovic.

Il mercato del Milan

Mandzukic sarebbe quell'innesto d'esperienza che potrebbe ritornare utile non solo in Serie A ma anche in Europa League. Serve però anche un difensore centrale, considerando che attualmente i difensori centrali a disposizione di Pirlo sono Romagnoli, Kjaer e Gabbia. Musacchio infatti dovrebbe lasciare il Milan a gennaio, attualmente è stato adattato Kalulu come centrale ma il francese è evidentemente un terzino destro.

Si parla di un possibile arrivo di Kabak, valutato circa 30 milioni di euro dallo Schalke 04. Costa circa 15-20 milioni di euro un altro giovanissimo difensore, ci riferiamo a Simakan dello Strasburgo.